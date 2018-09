Utec se comunicó con la Corte Electoral para instrumentar elecciones en 2019

El Consejo Directivo Central provisorio de la Universidad Tecnológica (Utec) envió al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) un proyecto para modificar su ley orgánica, en vistas de que, según la ley vigente, en marzo de 2019 debería haber elecciones en la institución, tras la que se instalaría la dirección definitiva de la universidad. Los cambios propuestos apuntan a modificar el gobierno de la Utec: pasar de un Consejo Directivo Central (CDC) integrado por un rector elegido por los tres órdenes más delegados de los docentes, de los estudiantes, un representante de los trabajadores, otro de los empresarios y los directores de los institutos tecnológicos regionales –tal como prevé la ley actualmente–, a un CDC integrado por dos personas designadas por el Consejo de Ministros y venia del Senado (uno de los cuales sería el rector) y representantes de los trabajadores y de los empresarios con aprobación del Poder Ejecutivo. La propuesta de modificación elimina la participación de docentes y estudiantes en el CDC, que pasarían a integrar un Consejo Académico Nacional, junto con el rector y representantes de los egresados; las decisiones de este órgano no serían vinculantes para el CDC.

La semana pasada los integrantes del CDC provisorio Graciela do Mato y Rodolfo Silveira concurrieron a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados y hablaron con los legisladores de este tema. Silveira aseguró que el cambio es pensando “en una universidad más autónoma y más cogobernada, pero con un enfoque diferente desde el punto de vista de cómo se estructura la universidad para que responda a las necesidades del país”. El consejero opinó que este es el momento ideal para implementar una “experiencia piloto en el manejo de la educación terciaria universitaria en un país como el Uruguay, muy tradicionalista en esos conceptos, teniendo en cuenta que todas las universidades modernas del mundo –estamos hablando de casi todos los países, excepto los latinoamericanos en general– en los últimos 40 años han ido mudando sus modelos de gobernanza universitaria”.

Si bien reconoció que creen que hay posibilidades de hacer cambios en la dirección universitaria, Silveira afirmó que son “conscientes de que vamos a cumplir la ley” e informó que convocaron a la Corte Electoral “a fin de que arme los padrones y nos autorice a hacer las elecciones universitarias”. De todas formas, acotó que el Poder Ejecutivo debe reglamentar algunos artículos; en concreto, cómo se va a elegir a los representantes de los trabajadores y empresarios en el CDC.

Los consejeros quedaron en enviarles a los diputados la propuesta de modificaciones que presentaron al MEC, aunque en la sesión del miércoles los legisladores hicieron algunas consideraciones. El diputado nacionalista Mario García opinó que el tiempo “nos juega en contra” por la poca actividad que hay durante fin de año y comienzos del próximo, y observó que luego se estará en año electoral. Su correligionaria Graciela Bianchi, en cambio, se mostró entusiasta con el cambio –“comparto en un ciento por ciento”, afirmó–. “Si en ustedes encontramos fortalezas, extendámoslas y desacoplémosnos –utilizando el término de moda– de los fracasos”, afirmó.

El diputado frenteamplista Sebastián Sabini, que participó en la elaboración de la ley original, opinó que si el tema se pone en discusión en este momento “no se podrá llevar a cabo un debate profundo”, y comentó que estuvo de acuerdo con prorrogar el período de transición “porque el proceso recién estaba comenzando, y no me animo a decir que tal como está planteado va a fracasar, porque todavía no lo sabemos”. En tanto, en diálogo con la diaria el legislador oficialista Enzo Malán coincidió en llevar adelante “lo que la ley establece” y consideró, además, que no se puede “evaluar algo como negativo si todavía no funcionó”.