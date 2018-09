Valenti lanzó un nuevo grupo político

Mediante una recolección de firmas utilizando la plataforma change.org, el ex dirigente del Frente Amplio (FA) Esteban Valenti lanzó ayer un nuevo movimiento político, llamado Navegantes. En diálogo con la diaria, Valenti aseguró que se trata de un nuevo grupo que “no está asociado” a otro ya existente. Explicó que la campaña es el primer paso para la creación de un futuro partido que buscará ser “una alternativa al bipartidismo”. Dijo que este no es el momento de una alianza, ya que el grupo está viendo los requerimientos que necesita para presentarse en la Corte Electoral. De todas formas, Valenti no descartó la posibilidad de asociarse con el diputado Fernando Amado (Batllistas Orejanos), ex integrante del Partido Colorado (PC), o con el Partido Independiente. “Si hay un grupo que se va del PC porque no encuentra el batllismo, se va a encontrar con nosotros. Batlle, a esta altura, sería un radical, como Wilson”, declaró.