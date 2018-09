Vázquez: “Crecimiento y desarrollo no son lo mismo”

“La crisis que experimentamos a nivel global debe ser tratada decididamente por los líderes de cada una de las naciones aquí representadas”, dijo el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en la la 73.ª sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

Vázquez enfatizó que los criterios y la metodología que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde) aplica para calificar el desarrollo, según su ingreso per cápita, afecta a varios países, incluido Uruguay. Reclamó que no se deje de recibir asistencia de organismos internacionales, a pesar de ser un país de “renta alta”. “Que se reconozcan los avances del país es alentador”, sin embargo “crecimiento y desarrollo están vinculados, pero no son lo mismo”, argumentó.

El presidente destacó la “institucionalidad democrática” y la “estabilidad social y económica” de Uruguay, y dijo que, si bien no es un país perfecto, “trabaja día tras día para avanzar sin que ninguno de sus habitantes quede atrás”. Sostuvo que el crecimiento económico de los últimos 15 años permitió a “miles” de uruguayos salir de la pobreza, pero admitió que “las brechas estructurales aún persisten”. También destacó el desarrollo de las fuentes renovables de energía y la adaptación al cambio climático en la protección del medio ambiente.

“La lucha por la salud de nuestra gente es la lucha por la vida”, aseguró Vázquez, y destacó las políticas de control de la prevención de las enfermedades no transmisibles y la campaña contra el consumo de tabaco que impulsó durante sus dos gobiernos.