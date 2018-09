Vázquez: Uruguay está “sólido”

Tras muchos días sin aparecer en público, el presidente Tabaré Vázquez se hizo presente en la asunción de los nuevos directores del hospital Pereira Rossell. En una improvisada y extensa conferencia de prensa, el presidente aseguró que Uruguay está muy sólido para hacer frente a la situación económica de Argentina y respondió a las críticas del senador nacionalista Luis Lacalle Pou.

“Puedo dar tranquilidad a la población de que Uruguay está muy sólido desde el punto de vista financiero y económico, y va a seguir creciendo pese a las vicisitudes de la región”, dijo el mandatario. Tras destacar que Uruguay cuenta con grado inversor y posee reservas internacionales por valor de 17.000 millones de dólares, Vázquez interpretó que las diferencias de la economía uruguaya con las de los países vecinos son sinónimo del éxito de la política económica aplicada por los gobiernos del Frente Amplio (FA): “Es un camino adecuado, y estos hechos tan dramáticos que se viven en Argentina y Brasil, y la solidez de Uruguay, demuestran fehacientemente que la conducción política que ha tenido el FA durante sus tres gobiernos ha sido la adecuada, no porque lo diga yo, sino porque los hechos, incontrastablemente, lo están demostrando”.

Vázquez también aprovechó la ronda para responderle al senador y precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou, quien en varias oportunidades había cuestionado su “ausencia” en momentos difíciles del país. El presidente admitió que, tal como publicó Búsqueda la semana pasada, sufre de un problema lumbar. “Estoy bien de salud, tuve una afección lumbar. Se me hicieron los estudios correspondientes y se me indicó tratamiento médico, y estoy muy bien. Sólo una cosa no puedo hacer: la bandera”, ironizó. Agregó que los dichos de Lacalle sobre que al FA se le “terminó la agenda” en el gobierno son “pompitas de jabón”.

Finalmente, el presidente negó que dinero obtenido ilegalmente en Argentina por el gobierno de Néstor Kirchner haya financiado actos del FA en el país vecino, tal como lo dijo el empresario argentino Sergio Schoklender en una entrevista con Radio Carve. “Lo desmiento totalmente. Fui presidente del FA y todas las campañas que se hicieron fueron con la tarea militante de los frenteamplistas en Argentina, y cuando [eso] no alcanzó, se hizo con el dinero central del FA”, aseveró.