Ex jerarca del gobierno de Lacalle propuso eliminar los Consejos de Salarios y el salario mínimo, pero no tuvo eco en la oposición

El economista Gustavo Licandro afirmó que sería conveniente eliminar los Consejos de Salarios y el salario mínimo nacional (SMN), lo que generó una catarata de críticas desde el oficialismo y el PIT-CNT. Pero también los precandidatos del Partido Nacional (PN) Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Verónica Alonso tomaron distancia de las propuestas de quien fuera subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle.

Ayer de mañana, en la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), Licandro dijo que hay que eliminar los Consejos de Salarios porque “son enemigos de los desempleados”, ya que “ponen una barrera tan alta” a la contratación que quienes perdieron su trabajo no logran “recomponer su vida laboral”. Además, afirmó que sólo quieren usar ese instrumento “los negociadores” y los sindicalistas. Opinó que también se debería eliminar el SMN (que en la actualidad es de 15.000 pesos), porque “son las personas las que tienen el derecho de tener trabajo” por la remuneración que “entiendan que corresponde en función de la situación del país”.

Lacalle Pou se desmarcó de las opiniones de Licandro por medio de Twitter. “¡Estaba visto! Algún malintencionado lo iba a decir. Para dejarlo claro: las opiniones del economista Gustavo Licandro no son las mías. Tampoco pertenece a nuestro equipo económico”. En su gira por Río Negro, el precandidato del sector Todos sí dijo que es partidario de flexibilizar los Consejos de Salarios en función de las condiciones geográficas, porque “no es lo mismo trabajar en un supermercado en Montevideo que en Santa Catalina, o hacerlo en cualquier punto del interior del país”, según publicó ayer El País. El senador Álvaro Delgado, de Todos, también se mostró contrario a la propuesta, con un tuit en el que afirmó que no le gusta la “ortodoxia laboral y económica” de Licandro, y aseguró que “los derechos no se discuten”, aunque acotó que el mecanismo puede mejorarse.

Por su parte, Larrañaga dijo a la diaria, desde Colonia, que tiene la “determinación de mantener los Consejos de Salarios”. El líder de Alianza Nacional recalcó que ha manifestado su convicción de mantener la negociación colectiva públicamente, en los documentos programáticos de su sector y también en las reuniones que mantuvieron él y su equipo con el PIT-CNT y con las cámaras empresariales.

Alonso, que el domingo había propuesto aumentar el SMN, dijo ayer a la diaria que está en contra de disolver los Consejos de Salarios, aunque añadió que estos “tienen que estar adaptados a la realidad laboral de hoy”, de acuerdo a “las características de las distintas empresas y emprendimientos”. La precandidata de Esperanza Nacional coincidió con Lacalle Pou en que conviene adecuarlos a la situación geográfica y el tamaño de las empresas, porque “no es lo mismo la que está en Artigas o en Rocha que una que está en la capital del país”, y en Montevideo “no son lo mismo la que está en el centro y la que está cerrando en las afueras”. Alonso apuntó además que en las negociaciones debe haber “un árbitro imparcial” y el gobierno del Frente Amplio (FA) “no lo ha sido”.

En el Partido Colorado (PC) el precandidato Ernesto Talvi (Ciudadanos) tampoco está de acuerdo con eliminar la negociación colectiva, pero sostuvo que es necesario “modernizarla”; sobre el SMN, dijo que “es una institución relevante y útil que existe en la mayor parte de los países del mundo”. El expresidente Julio María Sanguinetti también rechazó la idea de Licandro.

A su vez, el diputado escindido del PC Fernando Amado, hoy integrante de La Alternativa, escribió en redes sociales que si cada trabajador acordara de forma independiente habría una negociación “obscenamente desigual”. “Los batllistas repudiamos esto. Estamos abiertos a discutir varios aspectos en materia laboral con cabeza abierta, pero ni un paso atrás en esto”, expresó.

Más discrepancias

El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, tildó de “disparatadas” las ideas de Licandro, y comentó que representan “el sueño dorado del capitalismo”, que de aplicarse en nuestro país implicaría un retroceso en las relaciones laborales. De todos modos, saludó la sinceridad del economista y sostuvo que “muchos piensan igual que él, pero no se animan a decirlo”. Licandro “es parte del elenco que gobernando con Lacalle [Herrera] liquidó los Consejos de Salarios y siempre tuvo esa opinión, con la que yo discrepo de cabo a rabo”, manifestó a la diaria.

Desde el FA, el precandidato Óscar Andrade señaló que cambiar las pautas de negociación según la situación y la ubicación de las empresas debilitaría los Consejos. “Si en 100 barrios distintos hay 100 salarios y 100 condiciones de trabajo diferentes, la acción común se torna casi imposible”, dijo, y agregó que la propuesta de Licandro es “más cruda” que la de Lacalle Pou, pero va en la misma dirección. “Si lo dejás, Licandro propondría eliminar las ocho horas y el pago del aguinaldo. Es maravilloso, menos mal que existe, porque nos ayuda a entender la lucha política y social”, comentó a la diaria.

También en el FA, el diputado Alfredo Asti (FA) coincidió sobre la inconveniencia de negociaciones regionales, y aseguró que “no es cierto que el aumento del SMN provoque desempleo”.