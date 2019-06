Darío Pérez presentará modificaciones como condición para apoyar ley de financiamiento de partidos

El tiempo apremia y la bancada de Diputados del Frente Amplio (FA) quiere votar cuanto antes el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, que ya fue aprobado en el Senado, pero quedó en suspenso luego de que en diciembre, Darío Pérez, representante de la Liga Federal (LF), se retirara de sala en el momento de la votación. José Maldonado, dirigente de ese sector, dijo a la diaria que después de las elecciones del domingo, Pérez se va a reunir con los coordinadores de bancada del FA para mostrarles las tres modificaciones que redactó y que de cuya aceptación depende que vote el proyecto. “Compartimos el espíritu de la ley, que es la transparencia, pero algunos detalles de redacción están hechos para favorecer a los grandes sectores de los partidos, en desmedro de los pequeños grupos, sobre todo del interior, porque algunos no tienen infraestructura y no pueden conseguir un contador”, indicó Maldonado.

El dirigente señaló que las modificaciones propuestas por Pérez apuntan básicamente a reducir la burocracia que impone el proyecto. Como ejemplo, aseguró que con la iniciativa, los “grupos chicos del interior, si se quieren presentar” en las elecciones, “tienen que pedir permiso al partido o al sector grande para poder subsistir”. Agregó que, en caso de que la bancada del FA no acepte las modificaciones, Pérez no la votará, y entonces “van a tener que negociar con los otros partidos”.

Uno de los diputados de la oposición que había sido tanteado por el FA para votar el proyecto en caso de que Pérez no lo haga es el ex colorado Fernando Amado, quien sin embargo aseguró que no lo votará. Maldonado señaló que, dado que el proyecto de ley es una reforma que implica a todos los partidos políticos, estaría “bueno que haya un acuerdo” con un “mayor espectro de partidos”. De todos modos, el dirigente señaló que “cambiar las reglas justo a tres meses de la otra elección” es “medio complicado”, ya que, además, en caso de ser modificado, el proyecto volvería al Senado.

Por otro lado, la diputada del Movimiento de Participación Popular Susana Pereyra, coordinadora de la bancada del FA, dijo a la diaria que el martes van a analizar artículo por artículo del proyecto, y que el planteo con respecto a los sectores chicos que había hecho Pérez ya estaba contemplado en la redacción anterior. Sostuvo que el diputado de la LF se refería, por ejemplo, a cuando en el interior hay un evento en el que alguien “dona una vaquillona” o se hace “una venta de tickets”. “Eso no mueve la aguja, y nosotros creíamos que lo habíamos contemplado, pero si él [Pérez] plantea otra cosa, lo analizaremos y veremos la viabilidad y la posibilidad de llevarlo adelante”, finalizó.