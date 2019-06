Gremio de fiscales paró este jueves y pidió una reunión con Vázquez

A la par de un paro de 24 horas del PIT-CNT, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay solicitó este jueves una reunión con el presidente Tabaré Vázquez. La presidenta del gremio, Mirta Morales, explicó que si bien el nuevo Código del Proceso Penal era un cambio necesario, la actual estructura de la Fiscalía General de la Nación no está acorde con los requerimientos de este nuevo régimen de trabajo. “El nuevo código genera la necesidad de una estructura de fiscalía diferente, y en estos 18 meses hemos visto algunas falencias que deberían ser atendidas”, describió. Como consecuencia de este cambio, los fiscales se ven sobrecargados en “varios aspectos” que deberían ser atendidos, explicó Morales. Según dijo, hacen falta más descansos y contención para enfrentar nuevas situaciones para las que “antes no estábamos preparados”. “Lo ideal sería tener más fiscales, y eso requiere más presupuesto”, explicó. A sabiendas de que este año no se puede determinar un aumento del gasto público por ser período electoral, Morales dijo que los fiscales buscan apoyar alternativas que no impliquen mayores costos para el Estado.