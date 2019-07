Sartori transformará al portal Ecos en su órgano de propaganda

El mensaje lo dio Óscar Costa, la mano derecha del ex precandidato nacionalista Juan Sartori y propietario del portal Ecos, el martes, a la editora del medio, Magdalena Herrera: el sitio web ya no se dedicará más al periodismo, sino que se convertirá en el órgano de propaganda del ex precandidato, que ahora encabezará una lista al Senado.

La noticia fue dada ayer por El Observador y luego confirmada por la diaria. “O hacemos esto o tenemos que renunciar. ‘Acá no se despide a nadie, el que se queda se queda, y el que no tiene que renunciar’”, describieron desde el medio a la diaria.

Minutos después de que la información fuera publicada ayer por El Observador, la propia Herrera se enteró de que había sido despedida. “Desde este momento, a través de un comunicado de prensa del equipo de campaña de Juan Sartori que llegó a los medios me entero de que he sido despedida. Nunca se me notificó oficialmente”, escribió en su cuenta de Twitter la periodista. Hacía mención al comunicado oficial del equipo de comunicación del ex precandidato, negando lo denunciado por la periodista: “Juan Sartori no transmitió ningún mensaje a los periodistas, ni en persona ni por terceros. Y jamás amenazó a nadie. Por decisión empresarial se rescindió contrato sólo con la actual editora. Entendemos que puede existir un malentendido de comunicación en el marco de una reestructuración de la empresa”.

Ante la situación, los periodistas se pusieron en contacto con un abogado y continuarán trabajando en el medio hasta que se les notifique de la situación. “Me fue comunicado el martes de que no habría despidos ya que el medio seguía con esas reglas, por lo que ahora, en conjunto, hemos contratado a un abogado laboralista para continuar acciones. Mientras tanto y hasta que seamos notificados, seguiremos trabajando en Ecos como siempre”, publicó Herrera en su cuenta de Twitter.

Por la noche, el Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya rechazó la “actitud asumida” por Sartori, por pretender que “los trabajadores del medio respondan políticamente a su movimiento, cambiando radicalmente”. El sindicato sostuvo que el empresario “tiene derecho a hacer con su medio lo que mejor le parezca”, pero no puede “pretender que los trabajadores renuncien a su derecho de percibir la compensación que establece la ley por concepto de despido”.