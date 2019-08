La dictadura se “extendió más de lo necesario”, pero fue “necesaria para ordenar al país”, dijo dirigente de Cabildo Abierto

Jorge Azar Gómez fue una de las primeras incorporaciones que anunció Cabildo Abierto tras las elecciones internas. Se autodenomina “pachequista” y viene del Partido Colorado, donde encabezó la lista 123 en apoyo a Julio María Sanguinetti, donde obtuvo una votación muy magra. En el primer gobierno del ex mandatario y durante la última dictadura militar fue representante de Uruguay ante la Organización de Naciones Unidas.

Entrevistado por Océano FM, Azar Gómez consideró que “"el período [dictatorial] se extendió más de lo necesario pero era necesario ordenar el país y ponerlo en camino para que la democracia vuelva a nosotros”. “Cuando se hizo el plebiscito, el 46% votó a favor del gobierno militar", dijo respecto al plebiscito de 1980.

También consideró que la foto que circuló del ex presidente José Mujica con una campera de las Fuerzas Armadas venezolanas durante 2011 es “más agraviante” que el joven con una prenda de simbología neonazi que se sacó una foto con el candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, según registró la diaria la semana pasada. "Es más agraviante para el país que un presidente se funde con el chavismo. Es un equipo militar extranjero. El presidente no puede hacer eso y a Mujica no se le puede permitir cualquier cosa", expresó.

Sobre su apoyo a Manini Ríos, sostuvo que el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, “no tiene experiencia en gestión”, pero Manini Ríos sí lo tiene, tanto en "gestión" como en "mando”.