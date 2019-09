Apuntes de campaña del 2 de setiembre: Se va terminando el buen clima

(Hoy es 2 de setiembre. Faltan 55 días para las elecciones nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

El candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi interrumpió por cinco días sus actividades formales de campaña debido a una tortícolis, pero no suspendió su actividad en Twitter. Allí comentó que los integrantes del equipo económico del gobierno, en vez de criticarlo tanto, deberían “hacer su trabajo” y ocuparse del déficit fiscal, que según se informó el viernes fue en julio 4,9% del Producto Interno Bruto, el valor mensual más alto desde 1989. Según el diputado colorado Conrado Rodríguez, los cuestionamientos a su partido desde el Frente Amplio (FA) muestran el “grado de desesperación” del oficialismo y en especial del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, que pierde “peso y poder” y “ya no representa la imagen de la cordura y moderación que provocó que ciudadanos que no eran frentistas lo votaran”.

De todos modos, la empresa Factum informó que, en una encuesta realizada mediante un formulario en internet en los últimos días, 35% de quienes respondieron afirmaron que el frenteamplista Daniel Martínez era el candidato a la presidencia que les brindaba “más tranquilidad en términos económicos”, y 25% sostuvieron que era Talvi. Más allá de las precauciones necesarias con los sondeos efectuados de este modo, los porcentajes sugieren que quizá, más que contestar específicamente a la pregunta, se expresaron en gran medida intenciones de voto.

Mientras Talvi confrontaba con el FA, uno de sus asesores en seguridad, el abogado Andrés Ojeda, atendió la cuestión de la reforma constitucional que impulsa el nacionalista Jorge Larrañaga. Ante la coordinadora de jóvenes del Partido Colorado, Ojeda expuso en contra de esa iniciativa, y el diputado Pablo Abdala, del sector de Larrañaga, lo hizo a favor. Luego de escuchar a ambos, la coordinadora decidió pronunciarse en contra.

Por otra parte, el viernes Alianza Progresista decidió alejarse del Frente Líber Seregni (FLS), y no integrar una lista común al Senado con el sector de Astori, Asamblea Uruguay (AU), sino incluir a su primera candidata, Liliam Kechichián, en la hoja de votación para la cámara alta encabezada por Mario Bergara. Así, el FLS quedaría acotado a la suma de AU y el Nuevo Espacio, pero en realidad no está claro si seguirá existiendo: si los nuevoespacistas mantienen su alianza con el diputado Darío Pérez, los astoristas deberán decidir si siguen junto a ellos o participan en el mismo sublema que Bergara. No contribuyó a facilitar las cosas José Maldonado, representante del sector de Pérez en la Mesa Política del FA, quien dijo que la decisión de AP es “un berrinche de niño chico”.

Todo lo antedicho tiene una importancia muy relativa desde el punto de vista del candidato de Unidad Popular, Gonzalo Abella. Él opina que el gobierno del FA ha sido un “mandadero del Banco Mundial”, con el mismo modelo económico y financiero que los partidos Nacional, Colorado e Independiente, y que todos ellos “tendrían que irse del país”.

Hasta mañana.