Desde su prisión en Curitiba, Lula aseguró que “Moro y Dallagnol son jefes de una pandilla y van a tener que responder por eso”

En una entrevista que brindó a la revista Forum, el ex presidente Luis Inácio Lula da Silva volvió a defender su inocencia, atacó a quienes lo llevaron a estar preso y a la vez afirmó que el pueblo brasileño, sobre todo los más pobres, tienen cosas más importantes de que ocuparse que de su liberación.

Como ha sido habitual en los últimos tiempos, Lula -que el próximo 27 de octubre cumplirá 74 años de edad- recibió a los periodistas de Forum en el local de la superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, lugar en el que está recluído desde abril del año pasado.

Durante la entrevista, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) dijo que en Brasil hay cosas mucho más importantes que la consigna “Lula Libre”, aunque de todas maneras consideró que en el marco de la lucha por los derechos no debe tomar la campaña por su liberación como una “afrenta”.

“En este país hay cosas más importante que la consigna 'Lula Libre', sobre todo para los más pobres. No hay cosa más importante que el empleo, la educación, que los porotos, el arroz, la leche, el café, la manteca para las personas que menos tienen. 'Lula Libre' no es la cuestión principal, pero tampoco puede suceder que haya personas que se enojen porque un petista grite ´ Lula Libre' . Eso bajo ningún concepto puede ser considerado como una afrenta”, sentenció el ex presidente brasileño.

Por otra parte Lula dijo que el PT no puede participar de movimientos por los derechos en los que estén involucrados personas o partidos que apoyaron el golpe de Estado contra la ex presidenta Dilma Rousseff. “El PT no puede aceptar eso. No da para construir un frente amplio, no se puede hacer un bloque para defender los derechos junto con alguien que te los sacó”, agregó el mandatario.

Por otra parte, Lula fue sumamente duro con el ex juez y actual ministro de Justicia y Seguridad, Sérgio Moro y con el principal fiscal de la operación Lava Jato, Deltan Dallagnol. “Moro y Dallagnol son jefes de una pandilla y deberán responder por eso”, afirmó Lula ante una de las preguntas realizadas por Forum.

“Es importante reiterar y dejar clara una cosa”, afirmó con vehemencia el ex mandatario. “Yo ahora estoy acá, pero podría estar en otro lugar del mundo. Yo vine para acá porque preciso probar que Moro es un mentiroso, que tuvo un comportamiento canallezco con respecto a lo que hizo durante el proceso que me condenó. Dallagnol es jefe de una pandilla, de un grupo de fiscales y no estoy diciendo esto ahora que salió todo el tema de las filtraciones de The Intercept. En el momento en que mis abogados estaban trabajando en mi defensa ya se hablaba de todo esto. Hay que recordar que la primera vez que yo fui a declarar ante Moro yo le dije a él, mirándolo a la cara, tú vas a estar condenado por condenarme”.