Daniel Martínez sobre aumento de impuestos y tarifas: “Yo me quedo tranquilo. Para mi era irresponsable comprometerse”

Uno de los candidatos para la Intendencia de Montevideo (IM) por el Frente Amplio, Daniel Martínez, sostuvo que los primeros días del gobierno de Luis Lacalle Pou están “moviditos” y que estuvo mirando las grabaciones de la campaña electoral en las que el ahora mandatario “juraba y perjuraba” que no iba a subir impuestos o tarifas.

“Yo recuerdo que a mí me presionaron hasta en arameo antiguo para que dijera si iba a subir los impuestos o las tarifas. ¿Quién puede tener la voluntad de subir los impuestos? Ahora bien, no me hagan perjurar, me parecía una irresponsabilidad, yo lo decía. Porque, en definitiva, después pasa lo que pasa”, señaló en una entrevista con la diaria, que saldrá publicada en los próximos días.

Agregó que quiere que al país le vaya bien “para que a la gente le vaya bien”, pero “obviamente, lo que está pasando es una situación complicada”. “Yo por lo menos me quedo tranquilo. Para mi era irresponsable comprometerse [a no subir tarifas]”, subrayó. Por último, destacó que en la campaña anterior de la IM dijo que no iba a subir los impuestos: “Y la única vez que hubo una modificación, bajamos, que fue la Tasa General”.