Un equipo del Poder Ejecutivo encabezado por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) mantuvo una reunión virtual este martes con los 19 Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales (Cecoed) para hacer una evaluación de la situación de cada departamento respecto de la covid-19. El foco estuvo puesto en Treinta y Tres, donde hasta el momento se registran 24 casos activos y debieron suspenderse las clases presenciales hasta el 3 de julio.

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, afirmó en una rueda de prensa que hoy se continuarán desarrollando testeos a 215 pacientes en cuarentena y a “todos los funcionarios de la salud, tanto de ASSE como de los prestadores privados” en esa localidad. También se van a realizar testeos aleatorios en el departamento “para poder ver, en los lugares donde se suele concentrar gente, como los medios de transporte, la intendencia o comercios, si existe una circulación del virus en la población”, indicó el jerarca. Ayer se hicieron hisopados a los 30 pacientes internados en el hospital público.

Cipriani manifestó que si bien “la mayoría de las personas afectadas en Treinta y Tres son personal de la salud”, el servicio sanitario del departamento “no se va a ver afectado” por falta de recursos humanos: “Si tenemos que redistribuir el personal de un centro hacia otro se va a redistribuir”, afirmó. Por otra parte, señaló que “hay grandes sospechas de cuál pudo ser el caso cero” en el departamento y que podría tratarse de un paciente asintomático internado en el centro de salud, “que pudo llevar al hecho que pasó”, pero también apuntó que “a veces los médicos, los enfermeros y las nurses podemos bajar un poco la guardia”.

El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, señaló que “este virus, como sabemos, es muy rebelde, actúa en silencio y tiene una alta contagiosidad”, por lo cual prefirió no hablar de una “falta de cuidado” del sistema hacia el personal de la salud. “Todos los ciudadanos tenemos que extremar los cuidados para que no se propague y no tener nuevos brotes”, enfatizó. Sobre las medidas adoptadas en la frontera, Satdjian señaló que “se están realizando controles sanitarios a camioneros y personas que ingresan al país”, los cuales se van a “intensificar”, y adelantó que probablemente en los próximos días se anuncien nuevas medidas “en pos del control y el manejo del coronavirus”.

Al respecto, Cipriani indicó que la lupa sigue puesta en Cerro Largo por los pasos fronterizos de Aceguá y Río Branco, y afirmó que “Rocha es preocupante” por la cercanía con Santa Vitória do Palmar, donde hay 19 casos activos y se está instalando un monte eólico que requiere mucha mano de obra. En ese sentido, anunció que esta tarde se firmará un acuerdo entre el MSP y la Universidad de la República para la puesta en funcionamiento de un laboratorio en la ciudad de Rocha con el fin de aumentar la capacidad de testeos en la región.