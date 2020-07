La llegada del coronavirus dio un vuelco no sólo a las costumbres sociales y las rutinas diarias, también obligó a cambiar plazos constitucionales y desplazar las elecciones departamentales previstas para mayo y celebrarlas en setiembre. Con el paulatino retorno de la actividad, los partidos políticos se preparan para la campaña, que desde 2010 implica no sólo la elección de intendentes y ediles, sino también de los concejos municipales, integrados por alcaldes y concejales.

El Frente Amplio (FA) se disponía a aprobar este martes su programa único para la capital, centrado en cinco ejes, dijo a la diaria el presidente de la Mesa Departamental, Carlos Varela. Además, la coalición formó un Comando Departamental de Campaña, integrado por miembros de la Mesa Departamental y delegados de cada uno de los candidatos a intendente, para establecer los lineamientos estratégicos de la campaña de cara a setiembre. La idea, explicó Varela, es generar actividades con los tres candidatos -Daniel Martínez, Carolina Cosse y Álvaro Villar- en cada municipio. Las características de las actividades (presenciales o virtuales) se definirán en virtud de las pautas sanitarias establecidas a medida que pase el tiempo. El programa único del FA será presentado en una conferencia de prensa en La Huella de Seregni el miércoles o el jueves de la semana que viene, con la presencia de Cosse, Villar y Martínez.

Los alcaldes

El presidente de la Mesa Departamental señaló que a su vez el FA está terminando con la elección de candidatos a alcaldes, alcaldesas y concejales municipales para los ocho municipios de Montevideo. “Seguramente” el proceso culminará en los próximos 15 días, aseguró. Al respecto, manifestó que el Plenario Departamental aprobó, a comienzos de este año, que cada municipio podía llevar hasta tres candidatos a alcalde como máximo en la capital, y esa “resolución está vigente”. Sin embargo, dijo que “como viene la mano, en la mayoría de los municipios va a haber un solo candidato”.

Los municipios A, C, Ch, D y F ya definieron que presentarán un candidato único a la alcaldía. El alcalde del municipio A, Enrique Soria, dijo a la diaria que se resolvió la candidatura única, pero no quién será el o la candidata. Soria aseguró que no se postulará porque con su trabajo en el área privada no le da el tiempo, pero no descarta integrar la lista. En el municipio C tampoco se definió el nombre del o la postulante, dijo a la diaria la alcaldesa Susana Rodríguez Calvo, y la situación es similar en el municipio D, dijo la alcaldesa Sandra Nedov.

En tanto, el alcalde del municipio F, Francisco Fleitas, dijo a la diaria que en ese municipio el FA definió ir con una lista única encabezada por el docente de Educación Física Héctor Nicolás Acuña. En el Ch la candidata es la ex senadora Ivonne Passada, que fue la primera en definir su candidatura.

Varela manifestó que en los municipios B y G “aún se están discutiendo” las candidaturas, pero es posible que se presente más de una. El alcalde del G, Gastón Silva, explicó que se está definiendo el tema en una “subcomisión de candidatas y candidatos”. “Creo que serán dos o tres [candidatos], sobre una lista de diez aspirantes”, adelantó. En el caso del municipio E, que gestiona el Partido Nacional, Varela dijo que es probable que lleven un único candidato a las urnas.

Seis de los ocho municipios de Montevideo están bajo la gestión del FA, y cuatro alcaldes no tienen la posibilidad de presentarse a la reelección porque ya estuvieron al frente de la alcaldía dos períodos consecutivos. Uno de ellos, Gabriel Otero, dejó su cargo en el municipio A para asumir como diputado en febrero.