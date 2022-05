La Unión de Vendedores de Carne anunció el miércoles una rebaja en el precio de los cortes con hueso, que irá de los ocho pesos en el caso de la media res (que comprende todos los cortes) a los 10 en la venta de asado.

En declaraciones a Telemundo, el secretario general de la gremial, Heber Falero, dijo que la medida comenzó a regir al día siguiente de que perdiera vigencia el descuento del IVA a determinados tipos de asado determinado por el gobierno. “El asado de 230 [pesos] no corre más, por supuesto. Era una oferta en la que los carniceros hicimos un sacrificio muy grande, porque a nosotros nos costaba 212 y el margen de ganancia era muy poco. Incluso algunos no pudieron llevarlo a cabo. El que estaba en una situación económica delicada no podía vender un producto prácticamente al costo”, explicó Falero.

Pese a que la industria ya resolvió la baja, se espera que esté operativa por completo a partir del fin de semana, porque “los vendedores no compran carne todos los días”, señaló Falero en una entrevista con la radio Monte Carlo.

El empresario dijo que con la nueva resolución “no se va a notar la diferencia” en el costo.

Por su parte, el vicepresidente de la Unión, Rafael Rodríguez, dijo que la rebaja se debe a la baja en el precio del ganado y en la cotización del dólar. “La carne es el producto más barato de Uruguay, por lejos. Siempre está que sube y que baja. Evidentemente, nunca va a bajar lo que sube, porque hay costos de luz, aumentos de sueldo y otras cosas que hacen que tenga que ir subiendo paulatinamente. Pero tenemos el mejor producto del mundo a un precio razonable”, opinó.

Este anuncio se produce pocos días después de que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC), un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas, anunciara que llevaría a cabo una investigación para evaluar los hechos ocurridos en marzo de 2022, cuando hubo acuerdos de precios entre privados y con la participación del gobierno para mantener los precios de los huevos y varios cortes de carne, así como rebajar el asado de tira.

La comisión emitió una resolución en la que ratificó que los acuerdos de precios entre privados para mantener o modificar el valor de ciertos productos son ilegales, aunque el Estado sea participante o promotor.