A finales de enero, médicos extranjeros que residen en Uruguay le entregaron una carta al Presidente de la República, Luis Lacalle Pou. La misiva estaba firmada por 138 médicos de Colombia, Venezuela, Haití y México, que reclamaron que el proceso para revalidar sus títulos se acelere.

Según aseguraron, algunos tienen una espera de más de seis meses vinculada al trabajo que deben hacer en el proceso la Universidad de la República (Udelar) y también el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Sobre el MEC, los médicos manifestaron que la tardanza se debe a “un cambio que se viene realizando en el proceso” que “ha dilatado la posibilidad de sumar nuevos médicos y especialistas al sistema de salud”.

Asimismo, señalaron que la respuesta de la cartera fue que “no pueden estimar qué tiempo más va a demorar porque no han logrado el funcionamiento pleno del proceso”. En diálogo con la diaria, una fuente del MEC admitió que este punto es cierto, porque se trata de un proceso nuevo y por ello no se están comprometiendo a resolver el trámite en un plazo concreto, de forma de no generar “expectativas que después no se cumplan”. “Más adelante vamos a poder hacerlo”, dijo la fuente.

Lo esbozado se refiere al traslado de las competencias de la Udelar al MEC, según lo estableció la ley de urgente consideración (LUC). Desde la cartera explicaron que la LUC también definió un período de dos años para efectivizar el cambio de régimen, “porque el Ministerio tenía que desarrollar capacidades y procedimientos para poder hacerlo”.

En tanto, aseguraron que en el caso de aquellas personas que presentaron su solicitud de reconocimiento o reválida antes de julio del año pasado, el trámite está a cargo de la Udelar. Luego de esa fecha, corresponde a la órbita del MEC. El cambio plantea una modificación en la agencia y la metodología: la Udelar aplicaba el criterio de la razonable equivalencia, mientras que el MEC “trabaja en base a estándares que están fijados en convenios internacionales, que se han firmado en la órbita de la Organización de las Naciones Unidas”.

Si bien la fuente del MEC aseguró que, teóricamente, el máximo atraso que puede tener el Ministerio son seis meses, puede haber algunos casos en los que se demora más, “en parte por demoras del propio solicitante y porque hay que darle tiempo al evaluador para que estudie todo”. “Uno de los objetivos centrales del MEC es agilizar estos procesos”, resumió.

Desde el MEC aseguran que los títulos de Chile “salen muy rápido” porque hay un acuerdo antiguo de reválida automática, pero 90% de la demanda es de Argentina, Venezuela y Cuba, con aproximadamente 30% de incidencia de cada país. En Venezuela y Cuba, particularmente, desde la cartera afirman que suele haber problemas con la documentación y eso retrasa el proceso, que no es iniciado hasta que los documentos solicitados estén completos, “a excepto que se aplique el régimen de refugiado”.

Tanto para los reconocimientos de títulos como para las reválidas, las etapas en el MEC transcurren de la siguiente forma: se controla la documentación, se transfiere el caso a evaluadores externos con experiencia en el área, se recibe la evaluación y la cartera inicia el tramo final en el que se rechaza o acepta la solicitud.

¿Y mientras?

Los médicos argumentaron que son “del criterio que agilizar el trámite de reválida sería en beneficio de la sociedad” y, por tanto, se pusieron a disposición de brindar atención médica en los sitios donde se necesite, mientras que el MEC “y sus comisiones pertinentes deciden y revisan cómo se realizará el trámite oficial de reválida y reconocimiento del título de Doctor en Medicina en la República Oriental del Uruguay”.

Al respecto, desde la cartera aseguraron que están en conversaciones con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para “acelerar el proceso en el caso de que ASSE dé fe de la solidez profesional de la persona. Acá la voluntad es facilitar y agilizar sin perder seriedad”.

Carta entregada al Sr. Presidente @LuisLacallePou solicitando poder acelerar los trámites administrativos para revalida de títulos de médico y especialidades.

Como siempre y de forma eficiente ya se tuvo respuesta desde Presidencia

Un tema muy importante que hay q solucionar. pic.twitter.com/C6yJZwKogK — Evolución Médica (@MedicaEvolucion) February 5, 2023

En conclusión, los médicos firmantes solicitaron que se los tenga en cuenta porque su “principal objetivo en Uruguay es insertarnos en la sociedad y brindar nuestros conocimientos y atención al pueblo uruguayo”. Por último, hicieron referencia al artículo 145 de la LUC, que “resalta que los titulares podamos generar oportunidades de empleo profesional en actividades de asesoría, consultoría, enseñanza o investigación, áreas en la cuales también podríamos contribuir a la sociedad y en nuestra situación legal se nos impide”.