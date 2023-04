Fiscalía investiga a Juan Salgado, presidente de Cutcsa, tras un video que se viralizó en el que entona cánticos de Peñarol que celebran la muerte de un hincha de Nacional. Ante la noticia, Salgado emitió un comunicado de prensa en el que destacó sus “valores de familia”

Fue citado este lunes a declarar por la Fiscalía de Flagrancia de 9º turno, a cargo del fiscal Fernando Romano, donde planteó que si bien realizó el cántico, no entonó la frase que refiere al homicidio de un hincha, tal como se lo ve en el video que se hizo viral.

Ofreció testigos, manifestó “arrepentimiento” y emitió un comunicado en el que planteó disculpas a toda aquella persona que se identifica con Nacional y planteó que, de hecho, no sabía de qué se trataba la letra de la canción, la que calificó como “repudiable”.

Otro de los citados de este lunes fue el cantante de Enzo y la sub 21, banda que estuvo invitada en la previa al clásico y que también entonó este cántico en la previa al partido en el Campeón del Siglo. Declaró que fue una “mala decisión”, de la que está “arrepentido” y que repercutió en su trabajo.

También declararon los jugadores de Nacional Leandro Lozano y Yonathan Rodríguez, y este martes lo hará Rodrigo Saravia, de Peñarol, por la pelea que hubo al final del partido.

Todas las investigaciones continúan. Desde Fiscalía confirmaron que el fiscal Romano planea agregar a las personas a las que tomó declaración este lunes [Salgado, el cantante de Enzo y la sub 21, y los jugadores de nacional Lozano y Rodríguez] a la lista de impedidos para ingresar a espectáculos deportivos, conocida como “lista negra” de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

En el caso de los futbolistas, esto no impide que jueguen cuando están convocados por el club en el que están contratados, tanto para ingresar como titulares como en el banco de suplentes, porque en ese caso se estaría afectando el derecho al trabajo.

Lo que no pueden es ingresar al espectáculo deportivo y no pueden ir a ningún otro espectáculo de este tipo. El tiempo de la sanción es una decisión administrativa y no depende del sistema penal. La decisión la toma la AUF, ya que los partidos de fútbol son espectáculos privados.