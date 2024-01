En la actividad presentada por los sectores Futuro Nacional y D Centro, del Partido Nacional (PN), que convocó a dirigentes de todo el país, quienes fueron una y otra vez bienvenidos, tanto con saludos como con palabras, fueron Darío Pérez, quien se sumó hace dos años al partido, y Valeria Ripoll, quien se sumó en 2023 y en la jornada anunció su incorporación a D Centro.

En su discurso, Ripoll manifestó: “Estoy cansada de que me digan dónde tengo que estar, que me digan a quién tengo que votar, dónde tengo que militar, porque en este país parece que si hacés militancia sindical y social y si sos mujer tenés que ser del Frente Amplio, obligatoriamente”. “Soy militante social, soy trabajadora. Vengo del palo sindical y no quiero votar al Frente Amplio”.

Expresó que no quiere militar en el Frente Amplio “porque convivir con ellos cotidianamente demuestra cómo tienen la capacidad de destruir herramientas valiosas. Destruyen la herramienta sindical porque la utilizan mal para poder ser gobierno en lo departamental, en lo nacional. Despilfarran dinero. No les interesan las distintas responsabilidades. Y yo, que vengo de Montevideo, puedo decir cómo la realidad demuestra que lo único que les interesa es utilizar las administraciones para mostrarse para ser candidatos, malgastando los dineros de todos”.

En esa línea, mencionó al exintendente de Montevideo Daniel Martínez, que en las elecciones nacionales pasadas fue candidato a la presidencia, y también a la actual jefa comunal y candidata por la fuerza política Carolina Cosse. “A ninguno le interesa ser intendente, pero tienen esa seguridad de que van a seguir estando, de que Montevideo es de ellos. Yo creo que no. Creo que, en esta elección, este sector -D Centro- es el que le va a pelear Montevideo al Frente Amplio. Estoy convencida”, afirmó.

Asimismo, dijo que el Partido Nacional le tiene que dar respuestas a la gente, “como lo hizo el gobierno nacional”, que en menos de dos años “hizo más que el Frente Amplio en 15”. “¿Se imaginan si en la pandemia el presidente hubiera sido Daniel Martínez? ¿Qué hubiera pasado con nosotros si el gobierno era frenteamplistal?, que nos iba a decir ‘¡arriba, muchachos!’. Precisamos un presidente como Luis Lacalle Pou, y los resultados que tuvimos en la pandemia son ejemplo en el mundo”, continuó.

Sobre las próximas elecciones, Ripoll afirmó que Álvaro Delgado es la persona que “refleja la continuidad de este gobierno; puede ver los resultados de un montón de cosas que se hicieron durante este período” y “puede mostrar a la gente”, por ejemplo, la importancia de las reformas educativa y de la seguridad social y por qué hay “números récord de empleo” y recuperación salarial. “Porque una reforma de la seguridad social era necesaria, pero, por la calculadora electoral, el Frente Amplio no [la] hizo cuando la debía hacer, cuando había bonanza económica. Y no la hicieron por cobardes, porque lo que son es eso: cobardes”, disparó.

Darío Pérez: “Queremos animar a toda esa gente que tiene dudas, pero que tiene sentido común”, a votar a Delgado

Por su parte, Darío Pérez agradeció al PN por darle la bienvenida y manifestó que “estaba podrido del Frente Amplio”. Acotó: “Estas canas que tengo no son genética. Me salieron de las rabietas que me agarraba casi diariamente” cuando integraba la coalición de izquierda.

Pérez dijo que seguramente haya personas que se pregunten “por qué hay gente que antes estuvo en otro lugar y hoy están aquí. Porque ese va a ser el centro de la disputa en las próximas elecciones, justamente: el centro. Un poco para allá o un poco para acá. Y nosotros, con Valeria Ripoll, somos un mensaje para esa gente que en algún momento estuvo votando a la izquierda, pero que, necesariamente, va a tener que votar por uno de los mejores candidatos que existen en esta carrera electoral, que es Álvaro Delgado”.

El dirigente, que decidió apoyar la precandidatura de Delgado, concluyó: “Vamos a trabajar muchísimo y vamos a recorrer todo lo que tengamos que recorrer por este grupo, del que estamos orgullosos de ser parte y de trabajar por él. Juntos con Valeria Ripoll queremos animar a toda esa gente que tiene dudas, pero que tiene sentido común y que tiene un profundo amor por la democracia”.