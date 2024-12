En la mañana de este jueves, uno de los dos consejeros docentes electos del Consejo Directivo Central (Codicen), Julián Mazzoni, dio una conferencia de prensa junto con su equipo de trabajo para poner sobre la mesa un balance del año y proyectar 2025 en materia educativa.

Dos puntos fueron destacados por el equipo: “La resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre el recurso de inconstitucionalidad por reconocimiento de títulos universitarios a través del Ministerio de Educación y Cultura [MEC] y el decreto de Presidencia y el MEC que profundiza la privatización de la educación terciaria”.

De acuerdo con Mazzoni, los próximos dos años, hasta febrero de 2027, serán “cruciales” ya que será el último período en el que continuará su ejercicio como consejero docente junto a Daysi Iglesias. “Nos va a tocar en 2025 la elaboración de un nuevo presupuesto quinquenal y además evaluar, en un amplio proceso democrático, si tenemos que seguir por lo que se planteó esta administración o iniciar un proceso de desmontaje para ir hacia una enseñanza mucho más democrática, participativa y poner mucho más el centro en los contenidos y no en las competencias”, narró Mazzoni.

En ese sentido, aseguró que van a “tener que discutir algunos de los documentos base que aprobaron [las autoridades educativas], particularmente el Marco Curricular Nacional, que dio origen a todo el proceso de transformación educativa” que los consejeros docentes han “resistido”.

Uno de los puntos de preocupación es “el avasallamiento del MEC en la autonomía de la ANEP y otros entes autónomos de la educación”. Es que, de acuerdo con Mazzoni, que el MEC sea el encargado de la acreditación de títulos universitarios es inconstitucional, y como la Suprema Corte de Justicia determinó que Mazzoni no tiene “legitimación” para hacer esa denuncia, el consejero docente señaló que cuando recambie el Codicen, no descartan volver a poner el tema en la órbita del organismo.

Por otro lado, manifestó que el “proceso de avasallamiento” también se observa en el nuevo decreto para la enseñanza terciaria privada, ya que, para Mazzoni, “profundiza el proceso de privatización y flexibiliza de manera radical los aspectos de contralor que podía tener el Estado sobre el funcionamiento de estas instituciones, de tal manera que baja las exigencias para los grados y títulos intermedios de manera bastante importante”.

Al respecto, dijo que pidieron un informe a la asesoría letrada y están “a la espera de lo que puede pasar desde ahí”. “Nos preocupa que un decreto que va a entrar en vigencia el 10 de enero, en plena transición, se haya planteado de manera inconsulta dos días después de la elección nacional”, agregó.

A pesar de los puntos planteados, Mazzoni subrayó que “se abre una nueva etapa” y que desde el equipo están “preparados para hacer los aportes y hacer oír la voz de los docentes” que intentan “representar de la mejor manera”. En ese marco, aseguró que trabajarán en la línea planteada por el gobierno electo, de alcanzar el 6% del producto interno bruto para la educación.

Más detalles

En una rueda de prensa sostuvo que augura un crecimiento del presupuesto de cara a un nuevo gobierno en marzo, y también aseguró que es necesario “volver al proceso de democratización, que tiene que ver con la reconfiguración de los consejos desconcentrados, y un amplio proceso de participación democrática, que tiene que ver con el papel que juega la Asamblea Técnico Docente, la negociación colectiva y el papel que va a jugar la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay en la discusión de ese presupuesto, del salario y las condiciones de trabajo”.

Asimismo, especificó que la propuesta con respecto a rever el Marco Curricular Nacional refiere a “rediscutirlo” y “cambiar el enfoque”.

Por otro lado, consultado por la prensa sobre cómo puede trabajarse y cambiar el enfoque del abordaje de los casos de violencia en los centros educativos, señaló que se trata de un tema “complejísimo” que “se tiene que trabajar desde diferentes ámbitos” y es “un tema central de toda la sociedad”.

“Yo no digo que las actuales mayorías del Consejo Directivo Central y los directores generales no hayan hecho esfuerzos en ese sentido, porque soy testigo de que lo han hecho, pero no han sido eficaces; requiere más equipo multidisciplinario y, por lo tanto, es un problema presupuestal también”, agregó.

Por último, remarcó que otro tema central es “la alimentación” y que desde el equipo tienen “propuestas para un proceso que permita mejorar la atención alimentaria que puede hacer la Administración Nacional de Educación Pública, sobre todo en la educación media y superior, porque en la educación primaria hay una tradición importante, probablemente aún insuficiente, pero importante”.