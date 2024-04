Defensor Sporting ya finalista espera mientras ocurre el desenlace post cancha de su último partido frente a River Plate por el Torneo Apertura. Todo parece indicar que los entredichos empezaron en la semifinal por Copa Uruguay que terminó con idéntico resultado, 2-1para Defensor Sporting.

Los muchachos se pegaron y hubo varios expulsados, aunque la mayoría estuvieron del lado de River Plate. Este miércoles se definirá el segundo finalista que acompañará a los violetas, que habitan su segunda final por el joven certamen. Son los campeones de la primera edición en 2022.

Peñarol y Montevideo City Torque jugarán este miércoles desde las 20.30 horas en el Estadio Centenario. El equipo de los ciudadanos llega a la semifinal de este torneo tras haber derrotado en lo que va del 2024 a Deportivo Maldonado por 2 a 0 y a la sensación del interior, Sportivo Barracas de Dolores, por un insólito 8 a 1. En la Segunda División, donde en esta parte de la Copa Uruguay milita el celeste que supo ser de Paso de la Arena pero que ahora radica en la costa, le ganó a Plaza Colonia en el debut, a Cooper, a Rentistas y a Colón. Se encuentra primero en el Grupo B. No hay que olvidar que la temporada pasada Torque empezó jugando el torneo más amplio y nacional del fútbol uruguayo participando de la A.

Por su parte, Peñarol realizará algunas variantes para la difícil tenida con la llegada del otoño. La Fiera Diego Aguirre, tras la seguidilla de partidos -ya que el manya ataca varios frentes como ser el Apertura, la Copa Uruguay y la Copa Libertadores- probará rotar para conseguir el acceso a la final.

Tres piezas fundamentales del equipo de Aguirre han perdido rodaje por las lesiones: Washington Aguerre, Byron Castillo y Leonardo Sequeira. El lateral ecuatoriano y el delantero argentino podrían contar con minutos en la semifinal de Copa Uruguay para marcar su vuelta.

No así el arquero ex Cerro Largo y Miramar Misiones, Washington Aguerre, que se recuperó como pudo para volver al clásico y sufrió las consecuencias. Todo parece indicar que Diego Aguirre se anotará en la historia de haber hecho debutar a Randall Rodríguez, el arquero campeón del Mundo con la Sub 20 celeste, que dirigió Marcelo Broli. El muchacho no ha gozado aún de minutos en primera división pero ya ha sido citado por Marcelo Bielsa para la última fecha FIFA.

El partido es único a diferencia de las semifinales del 2022 y, si no hay un ganador, se va directamente a la definición por penales.