Fotografía. Exposiciones. Centro de Fotografía (18 de Julio 885, Montevideo). Lunes, miércoles, jueves y viernes de 10.00 a 19.30; martes de 10.00 a 21.00 y sábados de 9.30 a 14.30. Entrada gratuita.

La sede central del centro fotográfico de la Intendencia de Montevideo acaba de renovar sus muestras. En el primer piso está “En el verbo del silencio, la síntesis del grito”, del carioca Walter Firmo, sobre la cultura negra de Brasil. En el subsuelo su compatriota Gui Christ aborda en “M’kumba” los prejuicios que han debido enfrentar los cultos afrobrasileños.

Este tiempo. Conferencia. Sala Delmira Agustini del teatro Solís (Buenos Aires y Juncal). Viernes 7 de noviembre, a las 19.00. Entrada por inscripción.

Eduardo Rinesi, filósofo, politólogo y educador argentino, disertará “Acerca del tiempo y de este tiempo”. Será la conferencia central de la XV edición del Coloquio Internacional de Teatro, convocado con el lema “Horas inciertas, tiempos de alerta. Desafíos de la escena teatral contemporánea en América Latina”.

Kassandra. Teatro. Dehiok Bar (25 de Mayo y Juncal). Jueves a domingos a las 20.00. Entradas: 600 pesos (2x1 Comunidad la diaria).

De Sergio Blanco y dirigida por Roxana Blanco, esta versión tiene a Soledad Frugone en el papel protagónico. “Un monólogo en el cual la renombrada heroína troyana, en su precario inglés de migrante que vende productos de contrabando, nos viene a contar su historia y a desmitificar su propio mito”.

Washington & Cristina. Música. Teatro Solís (Buenos Aires y Juncal, Montevideo). Jueves 13 de noviembre a las 20.00. Entradas: 600 a 1.200 pesos.

Voces centrales de la música popular uruguaya, Washington Carrasco y Cristina Fernández regresan al escenario mayor de Montevideo. Dos días más tarde estarán en el teatro Macció de San José.

Animales de dios. Teatro. Teatro Victoria (Río Negro casi Uruguay, Montevideo). Sábados a las 21.00, domingos a las 19.30. Entradas: 800 pesos.

La estafa de Conexión Ganadera es llevada al teatro con la dirección de Marianella Morena. El texto es de la propia directora y de Florencia Caballero Bianchi. Participa en vivo el periodista Antonio Ladra.

De casa. Presentación. Librería Escaramuza (Pablo de María 1185). Viernes 14 a las 20.00. Entrada gratuita.

En el marco de la noche de las librerías, Horacio Guerriero, Hogue, presenta su libro de dibujos Bichos políticos, en el que repasa los 40 años más recientes de la historia política del país. Incluye textos de Sergio Israel y prólogo de Francisco Vernazza.

Jazz. Música. Salas Zitarrosa (18 de Julio 1020) y Zavala Muniz (en el teatro Solís, Buenos Aires y Juncal). Del 4 al 7 de diciembre. Entradas: 900 pesos.

Celebrando los 75 años del Hot Club se realiza la edición número 18 del Festival de Jazz de Montevideo con un amplio programa. El día 5, por ejemplo, se presentan en la Zitarrosa los músicos italianos Giovanni Mirabassi (piano) y Rosario Giuliani (saxo).