El directorio de UTE aprobó el viernes un aumento del 5% en los precios del servicio de carga de vehículos eléctricos en los puntos de carga de la empresa estatal ubicados en recintos de acceso público.

La modificación será adicional al ajuste medio tarifario que resulte de la próxima actualización de las tarifas generales, que se aplicará en enero.

Según el documento del expediente aprobado por el directorio, al que accedió la diaria, el mercado de la movilidad eléctrica en Uruguay presenta un “crecimiento dinámico”, impulsado por el aumento del parque de vehículos eléctricos y la ampliación de la red de puntos de carga, tanto de UTE como de operadores privados.

En ese contexto, el texto señala que es necesario que los precios de los puntos de carga “acompañen las características económicas, las expectativas de crecimiento y la evolución de los costos de esta actividad”.

“El estudio de costos actualizado al presente año y los datos de carga registrados hasta la fecha muestran la persistencia de desvíos significativos entre la mayoría de los precios vigentes y los costos correspondientes para los distintos puntos de carga”, indica el informe técnico.

Además, se prevé que durante el próximo año se realicen nuevos ajustes de precios, en al menos dos oportunidades, con el objetivo de dar “continuidad al proceso de alineamiento gradual entre costos y precios”.