La Justicia Federal de Brasil ratificó la culpabilidad de Juan Darthés en el juicio por violación contra Thelma Fardin y su condena a seis años de prisión con régimen semiabierto, dictada en junio de 2024 y apelada por el equipo de abogados del actor.

“Fue muy restitutivo para mí escuchar que mi palabra y todos estos años de poner el cuerpo valieron la pena”, dijo Fardin en un video publicado en sus redes desde San Pablo, al salir de la audiencia del juicio y asistir al voto favorable de cinco de los seis jueces del Tribunal Regional Federal.

El abogado en Argentina de Fardin, Martín Arias Duval, explicó a La Nación que existen recursos extraordinarios que puede utilizar la defensa para apelar, pero es muy difícil que se revierta la sentencia: “Según lo que nos dicen los colegas de Brasil, el juicio de recursos extraordinarios es muy estricto y este tipo de sentencias no se revierten. Más allá de que esté o no tras las rejas, lo importante es que los hechos ya no se van a poder discutir. Ya no va a haber duda de que Darthés violó a Thelma”, expresó.

El régimen semiabierto de la condena implica que podrá salir de la cárcel durante el día para trabajar.

Amnistía Internacional Argentina, que acompañó el proceso de Fardin, celebró la decisión de los jueces y expresó que “se envió un claro y poderoso mensaje de justicia no sólo para la actriz, sino para todas las víctimas de violencia sexual”.

Fardin remarcó la determinación de la Justicia de que los hechos denunciados fueron probados y señaló que incluso el juez que emitió su voto en contra “no puso en duda los hechos”, por lo que “eso está firme”. El juez que no encontró culpable a Darthés lo hizo basándose en que, a su consideración, no podía condenarlo según el tipo penal brasileño, pero aclaró que “si hubiese sucedido en Argentina”, su voto habría sido favorable, indicó Fardin.

“No pueden discutir más que lo que dije pasó”, expresó la actriz, quien destacó que los jueces destacaron la coherencia de su relato durante los siete años del proceso, a diferencia de los dichos del acusado. Fardin también celebró la postura de uno de los jueces acerca de la prescripción del delito, que sostuvo que “si nos vamos a escudar en que porque pasó mucho tiempo es difícil investigar, entonces que la Justicia no acepte este tipo de casos”.

“Fue muy impresionante escuchar que la Justicia está entendiendo las cosas que venimos diciendo desde hace tanto tiempo, está entendiendo cómo se tienen que probar este tipo de delitos, la importancia de la palabra de las víctimas”, manifestó Fardin.

El camino en la Justicia de la actriz empezó hace siete años, en Nicaragua, cuando denunció a Darthés por abusos sexuales cometidos en 2009 durante una gira de la serie infantil Patito feo en el país centroamericano. El proceso judicial se trasladó a Brasil luego de que Darthés, nacido en Brasil, país que no extradita a sus nacionales, se radicara allí, impidiendo el cumplimiento de la orden de captura internacional emitida por Nicaragua. El juicio comenzó en noviembre de 2021, y en 2023 la Justicia brasileña de primera instancia determinó la absolución de Darthés por falta de pruebas y basándose en la prescripción de los delitos de abuso sexual denunciados por Fardin. El equipo de la actriz apeló y consiguió que se revocara el fallo de primera instancia y se condenara a Darthés el pasado junio.

Para Amnistía, el caso de Fardin también pone de manifiesto “la importancia de la colaboración internacional en la investigación de delitos graves”, porque “es inédito que tres Ministerios Públicos Fiscales, el de Nicaragua, el de Brasil y el de Argentina, hayan colaborado recíprocamente para llevar a juicio un caso de abuso sexual”.