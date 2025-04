De cara a las próximas elecciones departamentales y municipales del 11 de mayo, este miércoles el sublema Juntos para Renovar del Frente Amplio (FA) organizó en Punta del Este un acto en el que estuvieron presentes los candidatos a los municipios de Piriápolis, Maldonado, San Carlos, Solís Grande, Pan de Azúcar y Punta del Este, y los candidatos a la Junta Departamental: Patricia Plada y Leonardo Gino Pereira, secretario del Partido Socialista (PS) en Maldonado. Además, hubo invitados como el senador del PS Gustavo González y la directora de Inmujeres, Mónica Xavier, también perteneciente al PS.

Juntos para Renovar está integrado por nueve sectores políticos: Partido Socialista, Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Casa Grande, Fuerza Social Frenteamplista, Camino Frenteamplista, Unidad, Compromiso y Lealtad, Sembrando Unidad en la Diversidad, La Capuera al Frente y Agrupación Pocho Larrosa.

Fabricio Pata Martínez, candidato a alcalde de Pan de Azúcar con la lista 806, considera que desde el municipio hay que exigirle al gobierno trabajar en la inclusión y la discapacidad. Citó, a modo de ejemplo, que los candidatos de los partidos de la coalición tienen el programa de inclusión, discapacidad y autismo, pero “no son capaces de poner un centavo en cada presupuesto, pero sí gastaron un millón de dólares en el mirador de Nueva Carrara”.

Por otra parte, Verónica Guadalupe, candidata de la lista 731 del municipio de Punta del Este, encabezada por Gustavo Oliveros, destacó la importancia de que el FA “esté presente en cada uno de los municipios del país, no para ocupar un cargo sino para llevar una política solidaria, inclusiva, de escucha atenta”. Además, aseguró que Punta del Este “no es sólo sol y playa, tiene cientos de trabajadores, jubilados y estudiantes que requieren que el municipio lleve políticas sostenibles, de acceso a la cultura, vivienda, trabajo”.

Si bien se anunció en principio la presencia de los candidatos a la Intendencia de Maldonado (IDM) por el FA, Susana Hernández, Eduardo Antonini y Óscar de los Santos, no asistieron por compromisos asumidos y enviaron un mensaje: “Es tiempo de redoblar los esfuerzos para que nuestro Frente Amplio triunfe a nivel departamental como en los distintos municipios. Nos encontraremos en las calles codo a codo militando, porque nuestra fuerza política es la única que puede generar el cambio real que Maldonado necesita”.

La actual concejala de Maldonado, Irene Pepi Gonçalves, sostuvo que “si se aplica la ley de descentralización y participación ciudadana dignamente, el municipio tiene una fortaleza inmensa que es la movilización de las personas en sus barrios, en las organizaciones sociales, en los centros educativos”. Durante su discurso enfatizó en la urgencia con los niños, niñas y adolescentes debido a que en el municipio de Maldonado “no existen como necesidad”. Aseguró que debe “funcionar el consejo en el barrio y existir un consejo de niños y niñas” para formarlos en política y que tengan conocimiento sobre el municipio y empezar a escuchar lo que dicen sobre el entorno y lo que proyectan en su vida”.

“Los comités de base tienen que ser la fuerza que dieron lugar al Frente Amplio en los 70, tenemos que volver a eso, ser el punto de referencia del obrero en conflicto en nuestro barrio, de las trans que fueron perseguidas y golpeadas, de los niños que están en la pobreza extrema”, sostuvo, a su turno, el senador González.

En diálogo con la diaria, Xavier celebró la presencia de mujeres en las listas en pos de la paridad: “Hay mujeres consideradas para cargos muy importantes, y que haya mujeres que compitan nos resulta muy trascendente porque creemos que hay una cercanía a la política que permite esa interacción en la que los y las frenteamplistas nos sentimos cómodos trabajando”. Respecto a su actual gestión, considera que tienen “muchos planes, pero necesitamos generar algunas circunstancias presupuestales” para “habilitar algunos cupos adicionales para que mujeres víctimas de violencia en situación grave o de mediana gravedad puedan tener lugares adecuados”.

Por último, se leyó: “No podemos hablar de democracia plena si seguimos permitiendo que se les niegue el trabajo, la vivienda, hasta la vida misma con dignidad y libertad; la violencia hacia la población trans no es aislada, es estructural, global y local. A pesar de avances como la Ley Integral para Personas Trans, aún falta que se cumpla en cada territorio, centro de salud, escuela y juzgado; no alcanza con leyes si no hay voluntad política”.

Preocupación por el medioambiente

“Este mismo gobierno, que hace diez años que está, ha pasado por arriba de las dunas en la costa, tapizado de plantas invasoras, fijado con tierra, tapado con estacionamientos; han tapado la piletas de los humedales del arroyo con basura, y ahora nos están haciendo creer que están preocupados por el medioambiente”, dijo Plada. “Necesitamos que el vecino confíe que vamos a llevar esa voz a la Junta y los municipios”, y añadió que Maldonado “no es sólo Punta del Este, son los barrios que no tienen luz, las calles hechas un desastre, focos de basurales en los barrios con los puntos verdes puestos por la IDM”.

Por otra parte, Martín Lacruz, de La Capuera del Frente, en representación de Carina de Brum, consideró que existe “una carencia en ambiente con todo lo que representa: lo social y cultural”. En nombre de la lista 307, les interesa trabajar en gestión ambiental, soberanía alimentaria, “en abrir las puertas del municipio y llevar adelante esa ley de descentralización que está abusada dentro de algunos municipios como el de Piriápolis”. Además, trabajar en territorio para “empatizar con el otro y confrontar con diálogo, desde la humildad, sin mirar si el otro lo hace mal, sino queriendo construir para adelante”.

En conversación con la diaria, Pereira afirmó que “pelea todos los días por los proyectos de excepción que afectan la franja costera y el humedal”. El martes, por mayoría del Partido Nacional y el Partido Colorado, aprobaron la venta de una parte del parque El Jagüel y elevar a 12 metros la rambla de Piriápolis; fueron expedientes que “no tuvieron discusión”, ingresaron antes de Turismo y se convocó a una sesión extraordinaria de la comisión de obras y entró al plenario para votarlo. Considera que detrás “hay un interés inmobiliario, financiero, que es el norte del gobierno departamental”. Sobre el caso de Piriápolis, opinó que “los vecinos se van a movilizar porque no puede ser que se aprueben este tipo de cuestiones de espalda a los vecinos y al municipio”.