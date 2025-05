La periodista Patricia Madrid denunció haber recibido amenazas de Juan Andrés Besozzi, hermano del intendente electo de Soriano, Guillermo Besozzi. Madrid presentó la denuncia en una comisaría y el caso fue elevado a la Fiscalía.

Las amenazas fueron enviadas mediante mensajes a la cuenta de Instagram de la periodista, en los que Juan Andrés Besozzi dice: “No molestes más x que va a pasar a mayores [sic]” y “corte o esto se va a la mierda”. En el intercambio, Madrid le responde a Besozzi: “Fue usted el que me escribió amenazándome, no una, dos veces”.

El Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo) reportó que la primera amenaza de Besozzi se registró el 17 de marzo de 2025, luego de que el intendente fuera imputado, el 13 de marzo, por reiterados delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado. Los mensajes se reiteraron este lunes tras las elecciones departamentales.

“No voy a permitir que una resentida como usted hable mal de mi familia, así que corte o esto se va a la mierda”, le escribió Besozzi a Madrid. El hermano del intendente también llamó a la periodista a hacerse “ver con un psiquiatra, que seguro te va a hacer bien”.

Cainfo emitió un comunicado ante la denuncia de Madrid, en el que señala que “este tipo de situaciones contra periodistas es particularmente grave porque, siguiendo a la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos], ‘tienen el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información’. Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el estado de derecho”.

En la red social X, Madrid publicó una captura de pantalla de la conversación con Besozzi e informó de la denuncia: “El caso ya está en Fiscalía. En Uruguay vivimos en democracia y bajo plena libertad de expresión. Y así seguiremos”, afirmó la periodista.

Besozzi sobre las amenazas de su hermano: “El periodista es periodista y uno está del otro lado”

“Lo primero que pienso es que mi hermano es un pajero”, dijo el intendente Besozzi al ser consultado en 970 Universal sobre los mensajes enviados por su hermano a Madrid.

El intendente se desmarcó de la actitud de su hermano y dijo que no puede “estar manejando” a su hermano: “Tiene 62 años, es un viejo como yo”, afirmó. No obstante, aseguró que habló con su hermano respecto de la situación denunciada y le dijo que “no ayuda en nada”. “Al revés, yo creo que la humildad y el respeto son fundamentales en las vidas nuestras. Y mi familia ha sido así siempre, pero bueno, hay algunos que siempre se desordenan y no entienden que el periodista es periodista y uno está del otro lado”, planteó.

“Yo no sé bien cómo han sido los entredichos. La señora Madrid es una periodista y ella tiene derecho a opinar, por algo es periodista. Le pido disculpas a Patricia Madrid, pero yo no tengo nada que ver”, sostuvo el intendente reelecto.