El Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) emitió varias alertas amarillas en lo que va del domingo, por la ocurrencia de tormentas puntualmente fuertes. Temprano estuvieron concentradas en el norte y, con el correr de las horas, la advertencia se fue ampliando hacia el litoral y centro del país.

La más reciente es amarilla y está vigente hasta las 21.00, debido a una “perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable” que afecta el país y puede generar “tormentas algunas puntualmente fuertes”. En las zonas afectadas podrá haber “intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes”.

El fenómeno corresponde al conocido como temporal de Santa Rosa, y se estima que las lluvias puedan continuar durante el lunes.

Localidades con alerta amarilla: