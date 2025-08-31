El Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) emitió varias alertas amarillas en lo que va del domingo y, sobre la medianoche, sumó una alerta naranja hasta las 3.00 de este lunes, por la ocurrencia de “tormentas fuertes y puntualmente severas”. Temprano las advertencias estuvieron concentradas en el norte y, con el correr de las horas, la advertencia se fue ampliando hacia el litoral y centro del país.

Inumet advierte que una “perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable” afecta el país y puede generar “tormentas algunas puntualmente fuertes y/o severas”. En las zonas afectadas podrá haber “intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes”.

El fenómeno corresponde al conocido como temporal de Santa Rosa, y se estima que las lluvias puedan continuar durante el lunes.

Localidades con alerta naranja:

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Franquia, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim y Tomás Gomensoro.

Colonia: todo el departamento.

Durazno: Baygorria y Feliciano.

Flores: todo el departamento.

Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

San José: todo el departamento.

Soriano: todo el departamento.

Localidades con alerta amarilla: