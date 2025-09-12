Cuatro personas fueron embestidas en las inmediaciones del Antel Arena a las 23.30 de este jueves por una mujer que conducía bajo los efectos del alcohol y que se dio a la fuga, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Ocurrió en la intersección de José Pedro Varela y Dámaso Antonio Larrañaga, al finalizar un concierto en el Antel Arena. La mujer, de 28 años, habría perdido el dominio de su camioneta, subió a la vereda y embistió a un menor de edad, de 16 años, y tres mujeres de 40, 53 y 55 años.

Las víctimas fueron asistidos en el lugar y trasladadas a diferentes centros asistenciales por politraumatismos. Según informó El País, quien sufrió politraumatismo grave fue la mujer de 55 años. El adolescente de 16 años fue impactado en la pierna izquierda, mientras que las otras dos víctimas sufrieron traumatismo craneoencefálico; una de ellas también resultó lesionada en una pierna.

Luego de embestir a las personas, la conductora chocó contra otros dos vehículos y se dio a la fuga. Más tarde se presentó en la Seccional 13ª, donde manifestó que abandonó el lugar por temor a ser agredida.

En la seccional se le realizó el test de espirometría, que arrojó un resultado positivo con una graduación de 0,34 gramos de alcohol por litro de sangre, según rectificó la Jefatura, que originalmente había informado de una graduación de 3,8 gramos.

La escena del hecho y los vehículos involucrados fueron periciados por la Policía Científica. En tanto, la Fiscalía de Flagrancia de 2° turno dispuso fijación de domicilio para la conductora de la camioneta.