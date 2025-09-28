En la madrugada de este domingo, aproximadamente a las 5.00, dos personas ingresaron a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y efectuaron disparos. Luego ambas personas se dieron a la fuga en una camioneta, según confirmaron fuentes a la diaria.

La fiscal de Corte informó a la Policía que las personas lograron ingresar a su casa y efectuaron dos disparos. Se registraron varios daños en la finca y en el patio se encontró un pozo, en el que podrían haber dejado o querido dejar un artefacto explosivo. No hubo ningún lesionado.

La Policía Científica se hizo presente en el lugar y el área de investigaciones analizan por estas horas los hechos.