El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia meteorológica este lunes para el norte del país, la cual fue actualizada a las 9.00, convirtiéndose en una doble alerta naranja y amarilla debido a tormentas fuertes y lluvias abundantes.
Según Meteorología, una “perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable” afecta al país, lo que podría generar tormentas, algunas de ellas puntualmente fuertes. Sin embargo, se esperan mejoras temporarias durante el período de validez de la advertencia, indicó Inumet.
En zonas de tormentas se podrán registrar “intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes”.
Localidades afectadas por la alerta naranja
- Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Tomás Gomensoro y Topador.
- Salto: Arapey, Belén, Constitución, Saucedo y Termas del Arapey.
Localidades afectadas por la alerta amarilla
- Artigas: Sequeira.Paysandú : Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Lorenzo Geyres, Quebracho, Tambores y Termas de Guaviyú.
- Rivera: Amarillo, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente , Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques y Tranqueras.
- Salto: Albisu, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Sarandí de Arapey y Termas del Daymán.
- Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Tacuarembó y Tambores.