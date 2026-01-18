El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió una alerta amarilla para este domingo por tormentas puntualmente fuertes, a raíz de una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país, principalmente en departamentos del norte.

En las zonas de tormenta se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

Principales localidades afectadas