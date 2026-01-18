El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió una alerta amarilla para este domingo por tormentas puntualmente fuertes, a raíz de una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país, principalmente en departamentos del norte.
En las zonas de tormenta se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Principales localidades afectadas
- Artigas: Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Tomás Gomensoro y Topador.
- Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital y Tranqueras.
- Salto: Fernández y Sarandí del Arapey.
- Tacuarembó: Paso del Cerro