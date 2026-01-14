El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla nivel por tormentas puntualmente fuertes. Se esperan fenómenos con intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Localidades afectadas
- Canelones: Migues, Montes, San Ramón y Tala
- Florida: Casupá, Chamizo, Fray Marcos, Reboledo y San Gabriel
- Lavalleja: Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Villa Serrana y Villa del Rosario
- Maldonado: Aiguá y Los Talas.