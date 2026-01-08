Los trabajadores de los bancos oficiales de todo el país hacen un paro de dos horas este jueves. La medida, que no incluyó movilizaciones, tiene como objetivo informar a los funcionarios de la situación actual en las negociaciones del convenio colectivo de la banca oficial y definir cuáles serán los puntos centrales a presentar ante el Poder Ejecutivo.

La paralización se lleva adelante de forma escalonada. El Banco de Seguros del Estado (BSE) detiene sus actividades de 12.00 a 14.00, mientras que el Banco Central lo hace de 14.00 a 16.00. Desde las 16.30 hasta las 18.30 paraliza sus tareas el Banco Hipotecario, al tiempo que el Banco República lo hace de 17.40 hasta las 19.40. Lo definido en las asambleas de base de cada banco será discutido en la Junta de Delegados de este viernes. Dicha instancia comenzará a las 13.00 en las instalaciones de AEBU.

Sobre la paralización y las negociaciones por el convenio colectivo, Jorge Silva, consejero del sector financiero oficial y empleado del BSE, dijo a la diaria este jueves que se espera que los funcionarios de cada banco “puedan analizar el contenido de la plataforma aprobada por unanimidad y presentada por el consejo en la negociación. Esto es a los efectos de priorizar en qué puntos hay que enfocarse para negociar avances y llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para los trabajadores”.

Explicó que las negociaciones continúan, ya que la banca oficial actualmente no tiene convenio colectivo porque el último acuerdo ya venció; no se extiende en el tiempo porque en el sector no hay ultraactividad. El dirigente recordó que había un preacuerdo con el gobierno, pero en la asamblea general del 18 de diciembre los trabajadores lo rechazaron por considerarlo “bueno pero insuficiente”.

Posterior a eso, y en una instancia de negociación que tuvo lugar el 30 de diciembre, desde el Poder Ejecutivo se informó que, al no haberse aceptado el preacuerdo alcanzado, quedaba sin efecto, por lo que las negociaciones volvían al punto de partida. “Desde el gobierno nos plantearon revisar y renegociar puntos del convenio anterior, como advirtiendo de que se podrían perder logros alcanzados años atrás”, comentó Silva.

El próximo ámbito de negociación entre los bancos y el gobierno será en fecha a confirmar, entre el 19 y el 23 de enero. Silva adelantó que si en la próxima instancia de diálogo “no hay un cambio de actitud del gobierno y no se concretan avances, las medidas podrían ir en aumento”. Para definir la estrategia a presentar ante el gobierno, el dirigente sostuvo que está previsto que la Junta de Delegados se vuelva a reunir en la próxima semana, a los efectos de avanzar en diversos temas y reivindicaciones que integrarán la plataforma.