El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso por ola de calor que comienza el domingo 25 de enero y la actualizará el 29 de enero. El fenómeno está asociado a una masa de aire cálida que afectará la región con temperaturas extremas.

Para la zona sur del país se esperan temperaturas máximas de entre 33 y 35 °C; para el norte, las temperaturas máximas serán mayores a 35 °C. En cuanto a las temperaturas mínimas, serán iguales o superiores a 21 y 22 °C para todo el país.

Por otro lado, en la faja costera atlántica, por efecto de la brisa del mar, las temperaturas no alcanzarán las temperaturas extremas.

Principales localidades afectadas

Artigas: todo el departamento

Canelones: todo el departamento

Cerro Largo: todo el departamento

Colonia: todo el departamento

Durazno: todo el departamento

Flores: todo el departamento

Florida: todo el departamento

Lavalleja: todo el departamento

Maldonado: Aiguá, Bella Vista, Cerros Azules, El Edén, Gerona, Gregorio Aznárez, Las Flores, Los Talas, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Colorada, Punta Negra y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: todo el departamento

Paysandú: todo el departamento

Río Negro: todo el departamento

Rivera: todo el departamento

Rocha: Cebollatí, La Coronilla, Lascano, San Luis al Medio y Velázquez

Salto: todo el departamento

San José: todo el departamento

Soriano: todo el departamento

Tacuarembó: todo el departamento

Treinta y Tres: todo el departamento

Recomendaciones del Sinae ante una ola de calor

Ante una sensación térmica elevada, el Sistema Nacional de Emergencia recomienda: