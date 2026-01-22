El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso por ola de calor que comienza el domingo 25 de enero y la actualizará el 29 de enero. El fenómeno está asociado a una masa de aire cálida que afectará la región con temperaturas extremas.
Para la zona sur del país se esperan temperaturas máximas de entre 33 y 35 °C; para el norte, las temperaturas máximas serán mayores a 35 °C. En cuanto a las temperaturas mínimas, serán iguales o superiores a 21 y 22 °C para todo el país.
Por otro lado, en la faja costera atlántica, por efecto de la brisa del mar, las temperaturas no alcanzarán las temperaturas extremas.
Principales localidades afectadas
- Artigas: todo el departamento
- Canelones: todo el departamento
- Cerro Largo: todo el departamento
- Colonia: todo el departamento
- Durazno: todo el departamento
- Flores: todo el departamento
- Florida: todo el departamento
- Lavalleja: todo el departamento
- Maldonado: Aiguá, Bella Vista, Cerros Azules, El Edén, Gerona, Gregorio Aznárez, Las Flores, Los Talas, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Colorada, Punta Negra y Sauce de Portezuelo.
- Montevideo: todo el departamento
- Paysandú: todo el departamento
- Río Negro: todo el departamento
- Rivera: todo el departamento
- Rocha: Cebollatí, La Coronilla, Lascano, San Luis al Medio y Velázquez
- Salto: todo el departamento
- San José: todo el departamento
- Soriano: todo el departamento
- Tacuarembó: todo el departamento
- Treinta y Tres: todo el departamento
Recomendaciones del Sinae ante una ola de calor
Ante una sensación térmica elevada, el Sistema Nacional de Emergencia recomienda:
- Mantenerse informado sobre pronósticos, estado del tiempo y advertencias de las autoridades.
- Tomar especiales precauciones con las personas más vulnerables (menores de 6 años, mayores de 65, personas que realizan tareas al aire libre, personas con ciertas enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, alcoholismo, personas discapacitadas, etcétera)
- Evitar permanecer al aire libre entre las 11.00 y las 18.00.
- Beber líquidos en abundancia, aunque no se tenga sed. Llevar agua fresca cuando deba trasladarse.
- Usar sombrero, ropa ligera, calzado liviano, lentes de sol con filtro y protector solar factor 30 o más.
- No consumir bebidas alcohólicas.
- Evitar las comidas copiosas y calientes. Consumir preferentemente frutas y verduras en porciones pequeñas y frecuentes.
- Mantener los alimentos refrigerados y extremar las medidas de higiene.
- Ofrecer líquidos a los niños y pecho a demanda a los lactantes.
- Evitar la permanencia de personas y mascotas en el vehículo cuando esté estacionado.