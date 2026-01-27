El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una doble alerta amarilla y naranja por tormentas puntualmente fuertes y fuertes para este martes, producto de un “frente semiestacionario” que afecta al país.
En las zonas de tormenta se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.
Además, hasta el jueves 29 de enero rige la alerta por ola de calor que afecta a todos los departamentos menos a Montevideo, Maldonado y Rocha, que comenzó el pasado domingo.
Principales localidades afectadas por la alerta naranja
- Cerro Largo: Getulio Vargas, Lago Merín, Las Cañas, Plácido Rosas, Poblado Uruguay y Río Branco.
- Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Rincón y Vergara.
Principales localidades afectadas por la alerta amarilla
- Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Isidoro Noblía, La Pedrera, Melo, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.
- Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas, Rossell y Rius y Sarandí del Yi.
- Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.
- Lavalleja: 19 de Junio, Illescas, José Batlle y Ordóñez, José Pedro Varela y Zapicán
- Rivera: Arroyo Blanco, Cerrillada, Las Flores, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.
- Rocha: Cebollatí, La Coronilla y San Luis al Medio y Velázquez.
- Tacuarembó: Ansina, Caraguata, Cerro Chato, Clara, La Hilera, Las Toscas, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera y San Gregorio de Polanco.
- Treinta y Tres: Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, María Albina, Mendizábal, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Valentins y Villa Sara.