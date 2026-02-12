Inumet emitió una alerta naranja por tormentas fuertes y una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes para el norte, noreste y litoral oeste del país, a raíz de que un frente semi-estacionario afecta el territorio.

Se esperan lluvias copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes, particularmente en las zonas bajo advertencia naranja. En las zonas con advertencia amarilla, se prevén lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

La alerta naranja rige para varias localidades de Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira y Tomás Gomensoro.

También afecta a Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo y Poblado Uruguay en el departamento de Cerro Largo; a Chapicuy de Paysandú y a la totalidad tanto de Rivera como de Salto. Se extiende a Tacuarembó, puntualmente hacia la zona de Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

La alerta amarilla, incluye en Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Lago Merín, Plácido Rosas, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo y Tres Islas. Se suman Algorta en Río Negro; Cebollati en Rocha, y Caraguata, Clara, Curtina, La Hilera y Piedra Sola en Tacuarembó.

También abarca múltiples localidades de Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú. En lo que respecta al departamento de Treinta y Tres, afecta a Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Mendizábal, Rincón y Vergara.

Inumet continuará monitoreando la situación e informará ante eventuales cambios.