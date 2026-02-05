El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió una alerta amarilla para este jueves por tormentas puntualmente fuertes, que rige en departamentos del este del país. El fenómeno se genera por una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el territorio.
En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica, acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Principales localidades afectadas
- Cerro Largo: Lago Merín y Plácido
- Lavalleja: 19 de Junio y José Pedro Varela
- Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen, Punta del Diablo y San Luis Al Medio.
- Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martinez, Mendizábal, Rincón Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.