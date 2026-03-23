El Inumet emitió una advertencia meteorológica de nivel amarillo por persistencia de lluvias abundantes. En las zonas afectadas se esperan precipitaciones con acumulados entre 60 y 100 milímetros en un período de 12 horas. Además, se podrán registrar acumulados superiores en forma puntual, con la posibilidad de tormentas aisladas, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

La alerta amarilla abarca los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Paysandú, Rivera, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres en su totalidad.

En Durazno, las localidades afectadas son Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Para Florida, la advertencia rige en Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez. En Lavalleja, las zonas comprometidas son 19 de Junio, Aramendía, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Pirarajá y Zapicán.

En Río Negro incluye Algorta, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María. Finalmente, en Rocha la alerta afecta a 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen y San Luis al Medio.