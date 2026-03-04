La advertencia rige para departamentos del este y noreste del país.

Inumet emitió una advertencia meteorológica de nivel amarillo por la persistencia de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. Una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmedo e inestable afecta el país, generando tormentas, algunas de ellas de intensidad fuerte. En las zonas afectadas se espera intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de viento fuertes.

Las localidades afectadas en seis departamentos

En Cerro Largo, la alerta se extiende por Arachania, Arbolito, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca y Barrio López Benítez. También incluye Bañado de Medina, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Ramón Trigo y Río Branco.

Por otro lado, mientras en Rocha alcanza a todo el departamento, en Lavalleja afecta a 19 de Junio y en Maldonado a Los Talas.

En Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera y La Puente. Además, Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero. Finalmente, en Treinta y Tres abarca a Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Mendizábal, Rincón, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.

La alerta rige a partir de las 8.50 de este miércoles y se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia, por lo que Inumet continuará monitoreando la situación e informará ante eventuales cambios.