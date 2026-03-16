Desde el viernes 23 de enero hasta el pasado fin de semana, los conjuntos que participaron del Concurso Oficial del Carnaval recorrieron los barrios de Montevideo y la zona metropolitana llevando sus espectáculos.

La actividad fue prácticamente ininterrumpida, ya que el clima acompañó de muy buena manera, permitiendo cumplir con la gran mayoría de contratos establecidos con los escenarios privados y populares.

En el ranking final de 2026 –al igual que el año pasado– Doña Bastarda tuvo el primer premio de murgas, con 124 tablados realizados. Zíngaros obtuvo el tercer premio de parodistas, acumuló 90 escenarios y fue el que más actuaciones hizo dentro de su categoría.

Sociedad Anónima lideró en humoristas con 59 tablados. En revistas, con 45, el primer lugar fue para La Compañía, mientras que Yambo Kenia lo hizo en sociedad de negros y lubolos, con 41.

Los 15 primeros

Doña Bastarda: 124.

Falta y Resto: 118.

La Gran Muñeca: 109.

Patos Cabreros: 101.

Zíngaros: 90.

La Trasnochada: 87.

La Nueva Milonga: 84.

Momosapiens: 82.

Los Muchachos: 80.

Cayó la Cabra: 74.

Queso Magro: 72.

Un Título Viejo: 67.

Curtidores de Hongos y Caballeros: 65.

Los Diablos Verdes: 61.

Próximas actuaciones

Algunos conjuntos anunciaron nuevas funciones para las próximas semanas en distintos escenarios. Uno de ellos es Doña Bastarda, que el martes 24 y miércoles 25 de marzo actuará en el teatro Movie. Las entradas se venden en la boletería del teatro o por la web. Alejandro Balbis será el telonero de la murga ganadora.

La Bastarda también se presentará en el estadio de Atlético Bella Vista de Paysandú, este sábado 21 a las 21.00; y el 28 y 29 en La Trastienda de Buenos Aires.

Falta y Resto es otro de los conjuntos que cruzará el charco. La murga de las cuatro estaciones llevará su espectáculo al Centro Cultural Konex el 28 de marzo a las 20.00.

La Trasnochada, por su parte, actuará este viernes 20 de marzo en El Galpón. El show comenzará a las 21.00 y las entradas se venden en Redtickets. Después se van de gira por España, en el mes de mayo, para presentarse el día 2 en Madrid, el 3 en Casteldefells y el 7 en Valencia.