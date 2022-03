“Estudié en la Universidad Católica la carrera de grado de Nutrición y después me fui a vivir a Chile, donde en la Universidad de Chile hice la maestría. Ahí, recién recibida, trabajé cuatro años en el Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile”, dice Pienovi.

“Si bien ha ido cambiando un montón, la formación de nutricionista, tanto en la Udelar como en la Universidad Católica, era bien clínica. La nutricionista se recibe para atender pacientes con sobrepeso o para trabajar en un piso de hospitalización. A mí eso no me gustaba mucho y por suerte caí en la Universidad de Chile. Allí comencé mi camino en la investigación, comencé la maestría y encontré el lado de la nutrición que la verdad me encanta”, confiesa.

“Cuando volví a Uruguay volví a dar clases a la Católica, volví a la Escuela de Nutrición, donde ahora estoy tutoreando estudiantes de tesis. El doctorado lo estoy haciendo en la Udelar dentro del programa Pro.In.Bio para maestrías y doctorados en Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina”, señala.

“A veces me pregunto cómo llegué a esto de la investigación y la verdad es que fue gracias al doctor Hugo Amigo, que falleció en 2019. Me enseñó un montón y fue quien me dijo que para trabajar en esto el primer escalón obligatorio era hacer la maestría”, recuerda. Así comenzó este camino que ahora la encuentra haciendo el doctorado.

“Tengo colegas nutricionistas, amigas de la facultad que trabajan como nutricionistas clínicas en su mayoría, que todavía no entienden bien lo que hago. Dos por tres me dicen que no trabajo de nutricionista, que no hago cosas que tienen que ver con la carrera. Pero recontra trabajo de la carrera, sólo que hice una maestría en epidemiología y trabajo en investigación en epidemiología, la única diferencia es que no trabajo en clínica. Como que cuesta un poco entender eso. Por suerte ahora, tanto en la Escuela como en la Católica, se ha ido dando más importancia a asignaturas que tienen que ver con la práctica basada en evidencia, lectura crítica de papers, o metodologías”, agrega.

“No es que una cosa sea más importante que la otra, son aspectos que se retroalimentan. Tiene que haber nutricionistas clínicos y tiene que haber investigadores”.