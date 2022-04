No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La pelota sigue rodando en el fútbol uruguayo. Este fin de semana se jugará la octava fecha del Apertura que tiene como líder a Deportivo Maldonado. Plaza Colonia volverá a jugar de local en esta etapa. Tras la derrota ante Nacional por 1 a 0 en el Gran Parque Central, el equipo que orienta Eduardo Espinel se medirá con el difícil Danubio.

El partido está fijado para el sábado 9, las 18.30, y tendrá a Andrés Matonte como árbitro principal. Estará acompañado desde las líneas por Richard Trinidad y Héctor Portillo. Como cuarto árbitro estará Santiago Motta mientras que en el VAR trabajarán Gustavo Tejera y Pablo Llarena.

Después de mucho tiempo el patablanca vuelve a jugar de local en el estadio Profesor Alberto Suppici. ¿Por qué ocurrirá esa situación? La Sociedad Anónima Deportiva que dirige Plaza entendió que el conjunto franjeado viene bien en el torneo (tiene 11 puntos y está sexto en la tabla) y su parcialidad lo acompañará de muy buena manera; los placistas esperan vender un buen número de entradas para parciales visitantes.

La expectativa en el conjunto patablanca también está centrada en ver si el entrenador cardonense incluye en el plantel para este partido a Santiago Mederos, volante de 24 años que se formó en Danubio y juega por el sector izquierdo, que llegó a la entidad esta semana desde Liverpool, donde jugó la temporada pasada.

Plaza hace cinco partidos que no gana en el torneo y está urgido por una victoria para no quedar relegado en la tabla. La campaña hasta el momento, no es ni por asomo la de la temporada anterior. De hecho, solo le ganó a Cerro Largo, en la tercera fecha por 5 a 0 de visitante. Llega a este duelo con tres empates y una derrota, siempre hablando de la actividad local.

Ponen segunda

Este fin de semana en distintos escenarios deportivos del departamento se disputa la segunda fecha del Campeonato Departamental Clasificatorio a la Copa de Clubes O.F.I. 2022.

El repaso de la actividad lo iniciamos por la Serie 1 de la divisional A. Nacional de Cardona será local en el parque Valérico Perdomo, donde en la fecha anterior venció 2 a 0 a Reformesrs de Juan Lacaze. Esta vez, recibe a Artesano de Nueva Helvecia. El campeón de la Liga Helvética debutará en el campeonato tras haber tenido fecha libre en la primera fecha. El encuentro será el domingo 10 a las 16.00. Reformers tendrá libre.

Por la Serie 2, Nacional de Nueva Helvecia, líder de la serie luego de derrotar a Valdense por 3 a 1, recibe al también debutante Maracaná de Tarariras. El encuentro se jugará el sábado 9 a partir de las 20.00 en el estadio tricolor. Atlético Valdense tendrá fecha libre.

También habrá actividad en la divisional B. En la serie 1, Uruguayo (Miguelete) - Colonia (Fcio. Sanchéz) jugarán el domingo en el parque Alejandro Pintaluba de Miguelete. Rosario Atlético (Rosario) – Nacional (Campana) se enfrentarán el sábado a las 21.00 en el parque Federico Viera. Tendrá fecha libre Zapican de Costas del Rosario

En tanto, en la serie 2 se medirán Pompeya (Tarariras) e Independiente (J. Lacaze); jugarán el domingo a las 16.00 en el parque Elbio “Tito” Ricca. Colón (Cardona) y Esparta (C Valdense) irá el domingo a las 15.00 en cancha de Colón. Tiene Libre Larrañaga (Cardona).

Departamental de Clubes Sub-15

El campeonato departamental de clubes Sub -15 Humberto Morel se disputará este fin de semana ya en la tercera fecha de la fase de grupos. Son partidos para ir a ver y alentar a los chiquilines

Los detalles:

Serie 1 Pompeya (Tarariras) - Atlético Valdense (Valdense), sábado 9, 15.30, en cancha de Nacional de Tarariras.

San Carlos (Colonia)- Peñarol (Colonia), sábado 9, 17.00, en el estadio de Juventud de Colonia.

Nacional (Tarariras) - Nacional (N Helvecia), sábado 9, 17.30, en cancha de Nacional de Tarariras.

Serie 2 Independiente (J. Lacaze) - La Granja (J. Lacaze), sábado 9, 16.00, en el parque José Lustemberg.

Juventud (Colonia) - El General (Colonia), sábado 9, 15.00, en el estadio de Juventud

Libre: Artesano (Colonia)

Serie 3: Rosario Atlético (Rosario) - Esparta (Valdense), sábado 9, 15.00, en el Complejo Deportivo 5 de Octubre.

Barrio Sur (Colonia) - Maracaná (Tarariras), sábado 9, 15.00, en plaza de Deportes de Colonia.

Estudiantes El Colla (Rosario) - Artesano (N Helvecia), sábado 9, 17.00, en el Complejo Deportivo 5 de Octubre

Serie 4 Peñarol (Ombúes de Lavalle) - Uruguayo (Miguelete), sábado 9, 16.00, en el parque Ángel Fortunatto.

Colonia (Florencio Sánchez) -Colón (Cardona), viernes 8, 20.30, en cancha de Colonia Nacional (Ombúes de Lavalle) - Nacional (Cardona), sábado, 14.00, en el parque Ángel Fortunatto.