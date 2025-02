A partir del sábado 1°, el abogado José Manuel Arenas será director de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Presidencia de la República. Esa dependencia será encabezada por Rodrigo Arim y Jorge Polgar como director y subdirector, respectivamente.

Arenas fue electo edil por el Partido Socialista (PS) en la última elección departamental. En 2024, junto a otro grupo de miembros de ese sector, bajo la denominación Socialistas Colonia, se integraron al espacio 95609, que logró una banca en Diputados por Colonia en la elección legislativa de 2024.

El sábado 1° asumirás como director de Descentralización de OPP, tras haber ejercido como edil del FA en la Junta Departamental de Colonia. ¿Cuáles serán las responsabilidades que deberás enfrentar en el ejercicio de ese nuevo cargo?

Después de que Yamandú Orsi designó a los ministros y los secretarios del próximo gobierno, incluyendo al director y subdirector de la OPP, Rodrigo Arim y Jorge Polgar, respectivamente, fui convocado al edificio Plaza Alemania, donde se realiza la transición de gobierno. Allí, Arim y Jorge Polgar me transmitieron que estaban conformando el equipo de trabajo y que tenían que ocupar uno de los pilares fundamentales de esa oficina, que es la Dirección de Descentralización, que tiene un conjunto de funciones vinculadas al fomento del desarrollo del interior, a políticas de descentralización para promover el desarrollo regional y el bienestar general. En ese marco me dijeron que habían pensado en mí como una persona adecuada para ese lugar, por distintas razones: porque soy del interior, porque soy joven y, también, por mi profesión de abogado, que era importante para llevar adelante ese cargo.

El cargo de director de Descentralización no fue ocupado en la administración saliente, por lo cual el último antecedente fue en la anterior gestión del FA (2015-2020), cuando ese lugar fue ocupado por Pedro Apezteguía.

La OPP tiene un organigrama que se aprobó durante este período de gobierno, precisamente en 2023, y supone la existencia de la dirección y de la subdirección de la oficina, que serán ocupados por Arim y Polgar, y abajo de ellos están nuestras áreas. El gobierno saliente no designó un director para el área de Descentralización, sino que nombró directores de divisiones que se encuentran por debajo de la misma, que son: Infraestructura, Cohesión social [ocupada hasta el viernes 28 por la coloniense María de Lima], Gestión de Proyectos y Fortalecimiento Institucional.

En ese marco, desde el momento que recibí el ofrecimiento, lo asumí con enorme responsabilidad; es un desafío que me llena de alegría y de entusiasmo, pero para el cual hay que aprender, escuchar y dialogar mucho. Hemos estado trabajando no solamente en la transición con los actuales equipos que dirigen esas respectivas divisiones, sino también conformando nuevos equipos con funcionarios actuales para llevar adelante nuestra tarea, y para cumplir algunos objetivos que están no solamente en el programa del FA, sino también en esa vocación descentralizadora que es del origen de nuestra fuerza política.

Teniendo en cuenta las conversaciones que has mantenido hasta el momento con distintos actores del gobierno entrante y también del saliente, así como las experiencias de gestiones anteriores de gobierno del FA, ¿cuáles serán las prioridades de la administración que comienza el 1° de marzo?

Una cosa a destacar de este relacionamiento con los futuros directores de la OPP, tanto Arim como Polgar, es que hemos construido, en conjunto con ellos y con las otras personas que van a dirigir las otras áreas de la oficina, un colectivo que trabaja no solamente de manera muy unida y armónica, sino que colectivizamos todos los avances, porque el trabajo de cada una de esas áreas, ya sea planificación, presupuesto o descentralización, están muy relacionados. En ese marco, nosotros estamos trabajando para construir una hoja de ruta. Para definir a esa hoja de ruta, tenemos que empezar y tomar posesión de nuestros cargos. Es importante que eso ocurra porque, más allá de la transición, ahí percibiremos de forma real el estado de situación en el que nos encontramos. Pero sí, hay algunos objetivos y algunas líneas guía que, por supuesto, nosotros vamos a trabajar. Algunas de ellas implican reeditar algunos aspectos de gestiones anteriores del Frente, pero también implican mantener algunas cosas que se han hecho durante este gobierno que, en principio pueden parecer positivas, y modificar aquellas que a nuestro juicio no sirvieron o por lo menos no cumplieron con el objetivo pretendido.

Desde ese punto de vista, profundizar la descentralización en Uruguay implica no solamente administrar este marco de transferencias de dinero que desde el gobierno nacional a los gobiernos departamentales ya se hace, que es un mecanismo que se ha mantenido en el tiempo y que hay que realizar. Es una herramienta formidable, y quizás la más importante, pero no es, ni debe ser, la única política para el cumplimiento de nuestros propósitos.

Es decir, nosotros administraremos y gestionaremos todas las transferencias que desde el gobierno nacional se hacen en los gobiernos departamentales que, por el avance del tiempo y por la evolución y el desarrollo, constituyen una fuente de financiamiento sustantivo de los gobiernos departamentales. Estamos hablando que, por ejemplo, en el 2024, más de 600 millones de dólares se transfirieron desde el gobierno nacional a los gobiernos departamentales. En gran medida, son el producto de los propios impuestos y tributos que cada uno de los habitantes de los territorios paga y, por lo tanto, por imperio y por la Constitución se les destina a ellos.

Pero nosotros queremos trabajar en darle un valor agregado a ese marco de transferencias. Por supuesto, esto es importante y es primordial, siempre tengo diálogo con los actores fundamentales de esto, que son los gobiernos departamentales, los intendentes, los ediles, las Juntas Departamentales y cada uno de los municipios del país en focalizar algunas políticas que, a juicio del gobierno nacional y los gobiernos departamentales, puedan parecer de carácter sustantivo.

Además de eso, apuntamos a fortalecer la nueva institucionalidad creada en el año 2010, por iniciativa del entonces presidente Tabaré Vázquez, con la creación de los municipios. En eso nosotros administramos un fondo que se ha convertido en una de las transferencias más importantes que es el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, que ha sido en todos estos años la principal fuente de financiamiento de cada uno de los municipios del país. Ahí tenemos un mandato muy claro del programa del Frente y que es profundizar el rol y el carácter colectivo de los municipios.

Lo vamos a realizar y lo vamos a llevar adelante con el trabajo de todos los integrantes de la oficina y siempre dialogando con el Congreso de Intendente y con el Plenario de Municipios. Una de las principales tareas que vamos a encarar cuando asumamos es tener un diálogo con todos ellos, porque también somos conscientes de que una de las cosas que nos exige la coyuntura actual es el diálogo permanente, algo que, además, nosotros compartimos.

Una cosa importante que debo decir es que, cuando a mí me ofrecieron este lugar, me dijeron una cosa que yo comparto plenamente: Uruguay, desde el punto de vista departamental, se distribuye en base a gobiernos dirigidos por personas provenientes de las más diversas extracciones políticas y sociales, y nosotros no vamos a hacer ninguna diferencia ni perjudicar a nadie por el solo hecho de pertenecer a un partido político diferente al del gobierno nacional.

En relación a las transferencias del gobierno nacional, ¿también serán tenidas en cuenta aquellas iniciativas que surjan desde los distintos territorios y que necesiten una fuente de financiamiento de la administración central?

Sí, claramente. Además, dentro de ese marco de transferencias, si bien hay algunos aspectos que se ponen a consideración en todos los períodos, el grueso de las partidas se hace por disposición del artículo 214 de la Constitución, que dispone que el presupuesto nacional tiene que establecer cuál va a ser el porcentaje que sobre el monto total de los recursos del país se va a destinar a los gobiernos departamentales. Esto se hace en acuerdo con los intendentes en el marco de la Comisión Sectorial de Descentralización, que además es coordinada por la OPP. Ese es el grueso de las transferencias y sobre ellas los gobiernos departamentales en mayor o en menor medida tienen libre disponibilidad.

Después de eso, le sigue el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), que, a nuestro juicio, es de enorme relevancia en el país, que también tiene su origen en la Constitución y establece cuál es el monto que se va a destinar al desarrollo del interior del país y a la ejecución de las políticas de descentralización sobre el producido de los tributos en cada uno de los departamentos. Eso también es una transferencia muy importante y que ha llevado a la concreción de las más diversas obras e inversiones en cada uno de los territorios y que naturalmente vamos a mantener y a profundizar en algunos aspectos que nos parecen importantes.

Además de eso, existen otras transferencias relacionadas con la caminería rural que son muy importantes y quienes somos del interior sabemos la relevancia que tiene la caminería rural en la producción y en la matriz productiva de los departamentos.

También, además de eso, algunos incentivos relacionados con el alumbrado público u otros que son políticas que los gobiernos han llevado adelante para incentivar algunas cuestiones que parecen relevantes en el momento. Y además de todo eso hay otras transferencias que existen, como el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, que está destinado específicamente al financiamiento de la actividad de los municipios, que actualmente son 125 y que van a aumentar en el presente período. En todo ese marco, nosotros tenemos un primer mojón, y es que durante los primeros meses de gestión iniciaremos una ronda de negociación con el Congreso de Intendentes y también en mayor o menor medida con los municipios y con el Poder Ejecutivo para elaborar una propuesta que se debe incorporar en la ley de Presupuesto en el cual se establece el marco de las transferencias para este período.

Esto significa trabajar para definir el monto de los recursos, los métodos, si se establecen condiciones o no para la aplicación de todos los recursos y en todo ese marco pretendemos llevar adelante una política de profundización de la descentralización, que también fomente la participación ciudadana en la determinación de esas políticas.