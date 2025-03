Maxi Olaverry fue designado director del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el departamento de Colonia por el nuevo gobierno. Olaverry es politólogo y hasta el momento se desempeñó como funcionario de ese ministerio en Colonia del Sacramento, además de haber desarrolllado una intensa labor como activista en Colonia Diversa.

En diálogo con la diaria, Olaverry expresó que si bien todavía no se ha reunido con el ministro Gonzalo Civila, “hay algunos desafíos que están muy presentes para quienes conocemos al Mides desde adentro”. “Hay desafíos que son más estructurales, y que no podemos resolver en soledad, que tienen que ver con las familias que se presentan al Ministerio por problemas de vivienda, de trabajo, que hay otras carteras que son más específicas para eso, pero si esas vulnerabilidades no están resueltas, el resto de las cosas que hace Mides se ven afectadas”, comentó.

El funcionario explicó que “los técnicos de primera infancia siempre dicen que cuando una familia tiene una casa, así sea alquilada, todo lo otro cambia -el control pediátrico, la salud, la ida a la escuela, el trabajo de la madre-”, por lo cual “a esos desafíos un poco más estructurales, si no hay cambios estructurales profundos, hay que poner un poco de creatividad a nivel departamental”.

Por otro lado, Olaverry comentó que “hay un segundo tipo de desafíos, que son presupestales”. “Si este gobierno quiere poner nuevamente el sistema de cuidados sobre la agenda y que sea una de sus prioridades, no podemos seguir con el mismo presupuesto”, planteó. “Los otros pilares de la política del bienestar tienen su financiamiento propio -la salud, la seguridad social, la educación- y el sistema de cuidados quizás también va a tener que pensar y discutir en un gran diálogo social algún tipo de financiamiento solidario para poder atender ese derecho que ya está en una ley, que es el derecho al cuidado de algunas personas que lo necesitan”, expresó.

Olaverry comentó que en el departamento de Colonia existe un atraso de dos años de visitas a personas que solicitaron ser incluidos en el sistema de cuidados. “Yo me voy a comprometer en hacer todo lo que se pueda desde el Departamento para que conjunto con el Mides Nacional podamos acelerar esos atrasos porque es muy importante el sistema de cuidados de las familias. Hay niños con autismo que realmente se complica mucho la asistencia a las escuelas por ese tema”, dijo.

Finalmente, Olaverry distinguió “un tercer tipo de desafíos, que son de gestión, con los cuales me siento más en una zona de confort porque soy del ministerio, porque lo conozco, conozco cada oficina, cada trabajador”.

Olaverry expresó sentirse “muy contento” con la designación, y valoró el reconocimiento ofrecido por “los cercanos, los propios” de personas vinculadas al FA, “pero también directores de la Intendencia, el ministro saliente Alejandro Sciarra, mucha gente realmente poniéndose contenta por mi designación”.