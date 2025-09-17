Este miércoles, frente en la portería de la planta industrial de Lactalis en Cardona ubicada en la ruta 57, un grupo de extrabajadores de esa empresa desarrollaron una movilización con enlentecimiento del tránsito y entrega de volantes.

A principios de agosto, la gerencia de la multinacional francesa informó el en un comunicado que, “luego de un proceso exhaustivo de análisis y evaluación, que ha tomado en consideración los volúmenes de leche y suero disponibles, ha resuelto que no están dadas la condiciones para la reapertura de su planta de Cardona y el mantenimiento de una operación rentable en ese centro productivo”.

Si bien la empresa decretó el cierre de esta industria, en febrero de este año la multinacional anunciaba la compra de la industria local Granja Pocha, ubicada en Juan Lacaze, algo que se terminó de concretar en abril con la aprobación de la Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

En diálogo con la diaria, el referente del gremio de trabajadores de Indulacsa (Groinca), Pablo Pampa, dijo que en Cardona y Florencio Sánchez “somos más de 100 familias que seguimos peleando por nuestra fuente laboral”. La movida que se realizó este miércoles persiguió el objetivo de “tratar de conseguir lo mejor para los trabajadores” y que “no se olviden en la situación en la que estamos atravesando”, agregó.

Pampa comentó que el jueves 18 habrá “otra reunión tripartita” en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con delegados del gobierno y la gerencia de Lactalis, ya que nos informaron que hay 13 puestos para ocupar en la planta de Granja Pocha, pero “hay dudas en el medio y la situación no está clara”.

El referente del sindicato recordó que Lactalis es una empresa que desde hace más de un año “estuvo incumpliendo los acuerdos establecidos”, por lo que “este traslado de trabajadores hacia otra planta tampoco está del todo claro y acordado de la mejor manera”.

Si bien ya hay cuatro funcionarios que se desempeñaban en Cardona están trabajndo en la planta de Juan Lacaze, “debemos analizar que sucederá de acá en adelante”. Vale recordar que cuando se anunció el cierre de Cardona y la Federación de la Industria Láctea (FTIL) decretó un paro general, la empresa “nos envió un comunicado en el cual planteó que los 13 puestos laborales se darían si no se toman medidas desde la federación, como la de no recibir leche en otras plantas”.