Desde hace unos 15 días está en funcionamiento en Colonia del Sacramento el Centro de Desarrollo Comunitario, gestión liderada por la oficina departamental del Ministerio de Desarrollo (Mides).

El viernes 6 de marzo se desarrollará la inauguración oficial del recinto con la participación del ministro de esa cartera, Gonzalo Civila, entre otras autoridades nacionales y departamentales.

En tanto, el sábado 7, la avenida Rivera, donde se encuentra ese edificio, estará cortada al tránsito vehicular, con el objetivo de que se instale en esa jornada una feria de emprendedores, muchos de ellos participantes de distintos programas del Mides. En diálogo con la diaria, el director de Mides Colonia, Maxi Olaverry, dijo que este centro de 24 horas “existe por primera vez en el departamento”. Añadió que “es un espacio transitorio para personas en situación de calle, con un cupo máximo para 25 personas”, y detalló “que es mixto”, por lo cual “es la primera vez que tenemos respuestas permanentes a mujeres”.

Olaverry explicó que en este lugar convergen dos políticas: “Por un lado, el pedido de la Dirección de Protección Social de que avanzáramos en la construcción de un refugio permanente, mixto, con las cuatro comidas y lo esencial para cada persona”. Y, por otro lado, “lo solicitado por el ministro Civila para que vayamos creando centros de desarrollo, en donde toda la comunidad participa de las actividades”.

“Aquí unimos ambas propuestas y dentro del centro comunitario está el alberge”, manifestó. Olaverry valoró que este tejido “va a posibilitar que los propios usuarios que tenemos en el hogar participen de todas las actividades que allí se desarrollarán”.

El funcionario dijo que este primer centro comunitario se logró gracias al esfuerzo de muchas personas, como los integrantes del equipo técnico y la comunidad. “Este será el primer centro del país que funcionará con un refugio adentro”, afirmó.

Consultado acerca de la cantidad de personas que ya habitan en ese centro, Olaverry señaló que “ya tenemos a 23 personas, por lo que esto demuestra que la situación de calle no es solo un problema de invierno, sino que es de todo el año”. “Siempre supimos esta problemática y ahora por suerte fuimos escuchado”, expresó Olaverry y añadió que “pudimos dar este paso gracias al apoyo de las distintas direcciones del Mides”.

En esa línea, el funcionario dijo que de mayo a octubre se seguirá trabajando en coordinación con los refugios del Batallón 4 de Colonia del Sacramento y de Carmelo. “Además de las 25 plazas del flamante centro, se contarán con las 15 del batallón y del destacamento de Carmelo”, ya que “por suerte estamos desarrollando un gran trabajo con el municipio de esa localidad”, destacó. Este trabajo habilitará tener 55 plazas entre mayo y octubre, “por lo que triplicaremos los lugares en comparación con el año pasado; esperemos no tener a nadie en una situación grave en calle”, expresó.

Con relación al equipo de trabajo, el funcionario dijo que también se triplicó la cantidad de trabajadores, dado que “contaremos con dos cuidadores por turno en cuatro turnos por día, y una trabajadora social y psicóloga, trabajando las rutas de egresos de las personas que asisten al refugio”.

“Es de vital importancia tratar que las personas que ingresan al centro salgan rápidamente, primero porque debemos siempre contar con cupos, y segundo porque políticamente debemos dar respuesta constante a las situaciones de calles que van a apareciendo”, explicó Olaverry. “Hay situaciones emergentes que pueden venir de INAU, de ASSE, de la Policía, y siempre debemos tener respuestas”, añadió.