El jueves 12, en la intersección de las rutas 1 y 54, en la radial de Juan Lacaze, una ambulancia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) de Colonia, que se dirigía en dirección oeste sobre ruta 1, y un camión que viajaba de norte a sur por ruta 54, colisionaron fuertemente, lo que provocó el fallecimiento de una mujer de 71 años que viaja en el asiento de acompañante de la camioneta.

Ese cruce se ubica a siete kilómetros del centro de esa localidad y ha sido un punto peligroso en el tránsito, que se refleja en la cifra de personas siniestradas: cuatro muertes y varios heridos en los últimos años.

En ese sentido, en el plan de gobierno del actual alcalde de esa localidad, Darío Brugman (Frente Amplio), “se planteó solicitar ante la Dirección Nacional de Viabilidad estudios de soluciones definitivas al problema vial que surge en ese cruce”.

En diálogo con la diaria, Brugman expresó que en agosto del año pasado “mantuvimos un encuentro con el director nacional de Viabilidad, Federico Magnone, y otros directores del ministerio, donde le entregamos la carpeta con algunos planteos necesarios sobre este tema”.

Antes del siniestro ocurrido la semana pasada “presentamos otro documento solicitando avances en la cuestión”, comentó el alcalde lacazino, y añadió que Magnone “vio atinada la propuesta y la necesidad de hacer algunas reformas viales en el lugar de forma de bajar los riesgos de accidentes donde lamentablemente se llevó otra vida”.

“Desde nuestro lugar somos optimistas para que en este período de gobierno los ingenieros del MTOP encuentren la forma para solucionar esta problemática, y que en corto plazo haya estudios técnicos favorables para la realización de mejoras”, consideró Brugman.

En ese sentido, el alcalde indicó que “la población sabalera se pregunta por qué la radial de la ciudad quedó para atrás en obras que son sumamente importantes para toda la sociedad”; “hoy debemos mirar hacia adelante y entendemos que el acceso a Juan Lacaze necesita una reforma para la seguridad de todos”, comentó.

En esa línea, Brugman agregó que “también debemos mejorar el estacionamiento de ómnibus donde se realizan las combinaciones entre las agencias”. “Hay que concatenar ambas cosas y mejorar ese espacio porque el lugar es enormemente modesto; allí nunca se hizo nada, se colocó bitumen en un predio del campo lindero a la ruta y una garita que quedó mal ubicada. Es hora de modificar y actuar, y no tenemos dudas que el ministerio lo va a hacer”, señaló.