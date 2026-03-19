Este miércoles, durante más de cinco horas, la Comisión de Legislación del Trabajo y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados recibió a los ministros de Trabajo, Juan Castillo, y de Industria, Fernanda Cardona, en una sesión marcada por la preocupación en torno al empleo.

La convocatoria había sido impulsada por el diputado coloniense Mario Colman (Partido Nacional - PN), con el telón de fondo de cierres, reestructuras y envíos al seguro de paro en distintos puntos del país. En diálogo con la diaria, Colman dijo que la instancia dejó “una doble lectura”: “por un lado, la posibilidad de intercambiar en profundidad con el gobierno; por otro, la sensación de que faltaron definiciones clave”. “Fue una reunión larga, de cinco horas, donde se expusieron diagnósticos y preocupaciones, pero quedaron respuestas sin dar”, resumió el legislador.

Uno de los puntos centrales del planteo del diputado fue la evolución reciente del mercado laboral. Según explicó, si bien hubo indicadores positivos en 2025, la situación habría cambiado en los últimos meses. “El segundo semestre y lo que va de 2026 muestran un deterioro en la dinámica del empleo. Eso lo vemos en los territorios”, afirmó, y señaló que consultó directamente a los ministros si compartían ese diagnóstico, sin obtener una respuesta explícita. El legislador advirtió que en los últimos meses se ha registrado un incremento en el desempleo en el departamento de Colonia, a la luz de los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadistícas, que se ubica en el tercer lugar, con el 9,4%, solo por detrás de Treinta y Tres y Paysandú. Colman relató que la exposición de los ministros “estuvo más centrada en factores estructurales —como la productividad y el bajo crecimiento— y en el contexto regional”. Sin embargo, Colman marcó una tensión entre ese enfoque y algunas de las propuestas en discusión. “Se habla de problemas de productividad, pero al mismo tiempo se plantean medidas como la reducción de la jornada laboral. Hay un contrasentido ahí”, sostuvo.

A la hora de hacer referencia a la situación que atraviesa su departamento, Colman expresó que “estamos en un contexto donde la pérdida de puestos de trabajo está en ciernes”, advirtió, al enumerar una serie de situaciones que, a su entender, configuran un escenario complejo en el departamento. Entre ellas, mencionó la coyuntura de la industria frigorífica, afectada por la caída de la rentabilidad y factores como el precio del ganado o la exportación en pie. A ese panorama se suma la realidad de las pequeñas y medianas empresas, que “constituyen la enorme mayoría del tejido productivo y también enfrentan incertidumbre”. “Se habla mucho de las grandes empresas, pero hay muchas pymes que están pasando mal y son las que sostienen el empleo”, planteó.

El diputado coloniense sostuvo que durante la comparecencia de los secretarios de Estado “no quedó claro cuál es la estrategia del gobierno para generar nuevos puestos de trabajo”. “No vimos un plan de empleo concreto”, sintetizó. Según Colman, los reclamos realizados a los referentes del gobierno nacional “no se realizan desde la trinchera política”, sino que “es una preocupación genuina por lo que está pasando”, afirmó.