Afincado en Israel desde 1989, el fotoperiodista Quique Kierszenbaum se vinculó, a partir de su trabajo para distintos medios internacionales, con el registro de violaciones a los derechos humanos en las zonas ocupadas por el Ejército de Israel.

Muchos de sus trabajos han sido publicados por la diaria y la revista Lento, como su fotorreportaje sobre la vida de los inmigrantes africanos , sus investigaciones sobre las organizaciones de narcotraficantes y su cobertura de manifestaciones ultranacionalistas israelíes.

Su muestra más reciente, titulada Exposed, recoge los testimonios y retratos de exmilitares israelíes que participaron en la represión de la población palestina y es producto de la colaboración de Kierszenbaum con la ONG Breaking The Silence.

“Breaking the Silence se creó en 2004, cuando presentaron una muestra de fotografía con fotos que sacaron los soldados durante su servicio obligatorio. Cubrí la muestra para The Independent junto a Donald Macintyre. La primera conexión que hice en mi cabeza fue la de la transgresión de estos jóvenes soldados y el pacto de silencio existente en Uruguay. Desde ese momento seguí a la organización con mucho interés y con el tiempo desarrollamos una relación de confianza que me permitió cubrir su trabajo”, dice.

Este lunes 8 de agosto a las 16.00, Kierszenbaum estará dialogando con Roberto López Belloso, director de la edición uruguaya de Le Monde diplomatique, y Sandro Pereyra, editor fotográfico de Lento, en la diaria Lab (Treinta y Tres 1479 y Cerrito), con entrada libre.