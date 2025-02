La poesía vuelve a tomar la sala principal del teatro Solís. Este domingo 23 de febrero se llevará a cabo el espectáculo inaugural de Más Acá de los Mundos, la escuela de poesía residente que, por cuarto año consecutivo, ofrecerá su plataforma de talleres en tres niveles diferentes.

El show combinará audiovisuales, poesía y música electrónica, y estará encabezado por la banda Hey Mujik! junto a poetas que están atravesando los módulos de la escuela.

Agustín Lucas es uno de los integrantes de Hey Mujik! y a su vez es uno de los coordinadores de Más Acá de los Mundos, junto con Gabriel Richieri. En conversación con la diaria, Lucas repasa el camino de la escuela de poesía desde sus comienzos y da detalles para las personas interesadas en sumarse.

"Primero fue una escuela imaginaria. Estuvo un tiempo en el imaginario, primero de Gabriel y después me lo contagió. Al principio se imaginaba algo medio liceal; en vez de módulos era por horarios. Después nos pareció una locura. Pero sí había una intención de jugar con eso de la escolaridad", recuerda.

Desde aquella primera experiencia en 2022 y este cuarto comienzo hubo cambios. "Al principio era muy variado de profesores y profesoras, había docentes externos, otros que tenían menos talleres, y eso se fue transformando con la conformación de un grupo más reducido. Eso te permite generar grupalidad docente, y el docente termina proponiendo y se va transformando el eje del curso".

Los propios alumnos "demandaron" que la cosa continuara y es por eso que este año se inaugura un tercer nivel, con un énfasis único. "Un segundo año, o en este caso un tercero, te permite pensar en la obra propia. No sólo en ampliar el conocimiento o el universo poético. Sentimos que se empieza a definir según lo que vos estés buscando como artista. Hay mucha gente que llega a tercero y tiene muchas ganas de desarrollar su obra".

Acerca del alumnado, Lucas y Richieri pensaban que sería de entre 30 y 45 años, pero la realidad los sorprendió. "El rango etario se abrió entre 16 o 17 y 93. En el medio hay un montón de personas con diferentes realidades. Personas que se están reencontrando con algo de su adolescencia, con una inquietud que siempre tuvieron, pero criaron hijos, laburaron miles de horas por día y la poesía quedó en un lugar del inconsciente o en una libreta".

"De repente, no sé, los hijos crecen. O las personas se jubilan y tienen la posibilidad de introducirse en este mundo. Después, hay gente muy joven que de repente está incursionando en los ciclos, gente que viene de escribir y gente que no. Gente de diferentes lugares y barrios, que vienen de Rocha, de Colonia, de la costa. Y eso, la verdad, es una fortuna. Te permite no saber para dónde vas, hasta que en un momento el grupo te va marcando hacia dónde va yendo, atravesando los módulos y desembocando en las muestras finales y en la publicación del libro". Actualmente se está armando el segundo volumen con textos de las personas que asistieron a los diferentes niveles.

Interesadas e interesados

Lucas da detalles sobre esta nueva oportunidad de sumarse a la escuela, que hasta el año pasado concentraba sus talleres los sábados. "Tenemos un primer año los martes de 19.00 a 22.00 y otro los sábados de 14.00 a 17.00. Abrimos esa posibilidad nocturna entre semana pensando en gente que labura, que los sábados está con los hijos. De repente los sábados viene gente que no tiene hijos o que elige el sábado para tener esta actividad más allá de la familia, o porque justo no trabaja".

El comienzo de la escuela será en la segunda semana de marzo y las personas que deseen obtener más información acerca de los diferentes módulos y talleristas pueden hacerlo en la página del teatro Solís.

Con respecto al lanzamiento del próximo domingo, Lucas agrega: "Al ser una coproducción con el Solís, tenemos la posibilidad de encarar esa sala principal y la responsabilidad de llevar la poesía a ese lugar tan mítico, que alberga tantas historias. Es una responsabilidad y al mismo tiempo es una especie de celebración".

"Es la tercera vez que podemos hacerlo. Han venido bandas como Chicas Japonesas, Ataque Chino, Animales de Poder, Centeiia, vinieron los Villanpsico, que son un trío más performático musical. Y este año Hey Mujik!, que es un dúo que tenemos con DJ Ruso hace más de diez años y que en el último año se terminó forjando como un cuarteto con otro DJ y una VJ que hace las proyecciones, lo que lo vuelve más envolvente. Decidimos armar algo más plural que nosotros tocando, entonces involucramos a algunas poetas de la escuela para generar un show integral de poesía con paisajes sonoros y paisajes visuales como para inaugurar lo que después pasa durante el año, y para celebrar el inicio de un cuarto año consecutivo, que está buenísimo".